EDITORS: esce il 30 ottobre ill nuovo album ‘Surface, Echo & Sound’

Gli Editors annunciano oggi i dettagli del loro ottavo album in studio, Surface, Echo & Sound, la cui uscita è prevista per il 30 ottobre 2026 tramite Play It Again Sam. Insieme all’annuncio, la band presenta anche il nuovo singolo ‘The Rush’, tratto dal disco.

Dopo EBM del 2022, realizzato in collaborazione con il produttore elettronico Benjamin John Power, meglio conosciuto come Blanck Mass, con Surface, Echo & Sound gli Editors si sono spinti verso territori completamente nuovi.

Quando la band si è riunita nell’estate del 2025 per lavorare al seguito di EBM, dopo tre album concepiti e registrati principalmente come progetti da studio, ha sentito il desiderio di tornare a un approccio più naturale, che richiamasse gli esordi del gruppo: seduti in una sala prove a Stafford, uno di fronte all’altro, a sviluppare le canzoni insieme.

Come già accaduto nel disco solista dello scorso anno, There Is Nothing In The Dark That Isn’t There In The Light, il frontman Tom Smith ha adottato un approccio essenziale e basato principalmente sulla chitarra acustica anche per il nuovo materiale degli Editors. Ha portato una serie di brani alla band affinché fossero suonati insieme, sperimentando diverse soluzioni e lasciando che le canzoni trovassero la loro direzione naturale.

Parlando della realizzazione del disco, Smith ha dichiarato:

«È stata un’estate molto produttiva. Per la maggior parte del tempo c’era il sole, eravamo nella verdissima campagna del Gloucestershire, non lontano da dove vivo, in una piccola e anonima zona industriale: praticamente l’opposto di essere al Berghain!»

Secondo Smith, ‘The Rush’ racconta una scena immaginaria in un bar, in cui due persone parlano della vita, bevono e riflettono sui suoi alti e bassi.

«L’idea di trovare conforto nelle persone che mi sono vicine, amici, persone amate e familiari, è un tema che ritorna continuamente. In un certo senso è un tema presente in tutto ciò che scrivo.»

Il brano vede Smith suonare il mandolino, uno strumento che conferisce un’anima più organica a Surface, Echo & Sound. Il chitarrista Justin Lockey, che ha anche registrato e prodotto l’album, ha spiegato: «Non viene utilizzato in modo folk, ma aggiunge un elemento caldo che riesce a emergere in qualsiasi punto del mix. Come texture sonora è sicuramente uno dei protagonisti di questo disco. Molti dei ritmi nascono dal mandolino e dalla chitarra acustica tanto quanto dalla batteria.»

Il singolo è accompagnato da un video ufficiale girato a Tokyo e diretto da Henry Ehara, noto per opere che enfatizzano l’espressione corporea nel cinema, esplorando la fisicità del movimento e della presenza.

EDITORS

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