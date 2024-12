SZIGET Festival 2025 annunciati i primi nomi con Anyma, Chappell Roan, Charli XCX, Justice, Papa Roach e…

Il Sziget Festival, uno degli eventi musicali più iconici e attesi al mondo, che si terrà dal 6 all’11 agosto 2025 sull’Isola di Óbuda a Budapest, svela la prima tornata della line-up per l’edizione 2025.

Tra i protagonisti di quest’anno spiccano tre straordinari headliner: Anyma, il visionario progetto del dj italiano Matteo Milleri, conosciuto anche per essere un membro fondatore dei Tale Of Us, porta sul palco un’esperienza unica che fonde musica elettronica mondiale, visual immersivi e narrazioni futuristiche. Brani come “Running” e “Explore Your Future” hanno ridefinito i confini della musica elettronica, consacrando Anyma come uno degli artisti più all’avanguardia della scena internazionale. Charli XCX la star del momento che ha ridefinito la cultura pop con il suo stile innovativo e la sua abilità artistica e Chappell Roan che affascina il pubblico con le sue performance elettrizzanti; creando un mondo musicale che celebra l’espressione e l’autenticità queer.

Fortissima la scena dell’elettronica mondiale con Armin Van Buuren, Boris Brejcha, Justice, 999999999, I Hate Models, Adriatique, Fatima Yamaha, FJAAK, HoneyLuv, Hot Since 82, Kölsch, Korolova, Young Marco, Sama’ Abdulhadi, Brutalismus 3000.

Per il pop & indie, arriva il grande ritorno di una delle icone mondiali del pop Nelly Furtado, con lei Noga Erez, RY X, Blossoms, Fat Dog, Kenya Grace, Scarlet Pleasure, Ekkstacy, Zaho de Sagazan, ma anche i leggendari Papa Roach.

Nell’arco di 6 giorni, ogni anno Sziget si trasforma la sua isola nell’ “Isola della Libertà” che accoglie migliaia di visitatori da oltre 100 paesi. Il festival offre da sempre una programmazione ricca e diversificata che spazia tra generi e culture, soddisfacendo ogni gusto musicale, ma il Sziget Festival non è solo musica: è un luogo dove arte, cultura e comunità si fondono in un’esplosione unica nel suo genere e all’insegna della libertà. Durante i sei giorni di festival, i visitatori potranno immergersi in spettacoli teatrali, circo contemporaneo, workshop interattivi e molto altro. L’Isola della Libertà è il modo perfetto per presentare l’atmosfera unica, dove ogni partecipante diventa parte di una celebrazione globale fatta di inclusione e libertà.

Nel 2025, il Sziget introdurrà nuovi elementi nel suo programma, le prime anticipazioni rivelano una particolare attenzione all’esperienza notturna del festival. “Al Sziget, il nostro obiettivo è creare un’esperienza vibrante, offrendo qualcosa che possa connettere tutti,” dice Tamás Kádár, CEO del Sziget Festival. “Preparatevi a molto di più — questo è solo l’inizio, con molti altri nomi in arrivo, oltre a un programma ricchissima di arte, circo, teatro, attivismo sociale ed esperienze culturali.”

SZIGET 2025, i primi nomi annunciati (A-Z)

Anyma

Chappell Roan

Charli XCX

Armin Van Buuren

Boris Brejcha

Justice

Nelly Furtado

Papa Roach

999999999

Adriatique

Ash Olsen

Bedouin

The Blessed Madonna

Blossoms

Brutalismus 3000

Carlita

Desiree

Dixon

Ecca Vandal

EKKSTACY

Eliza Rose

Elli Acula

Estella Boersma

Fat Dog

Fatima Hajji

Fatima Yamaha

FJAAK

HoneyLuv

Hot Since 82

I Hate Models

Kenya Grace

Kölsch

Korolova

KNEECAP

Luvcat

Noga Erez

Palaye Royale

Rilès

RØRY

RY X

Sama’ Abdulhadi

Scarlet Pleasure

Young Marco

Zaho de Sagazan

Biglietti e opzioni di alloggio

I 6-Day Pass per il Sziget Festival 2025 sono già in vendita, per un prezzo eary bird (267€). I 6-Day Pass, come i 3-Day Pass e i Day Ticket consecutivi includono già il campeggio base con docce, bagni container e altri servizi essenziali. Per chi cerca un’esperienza più confortevole, sono disponibili numerose opzioni di glamping e sistemazioni premium.

Per maggiori informazioni sui pass e sugli alloggi, visita il sito ufficiale del festival: www.szigetfestival.com.

Pacchetti viaggio dall’Italia

Viaggia in modo comodo ed ecologico con il Sziget Bus, con partenze da Bologna, Padova e Trieste. Porta con te valigia e tenda e raggiungi direttamente il festival in compagnia di altri Szitizens. Prezzo A/R a partire da 155€!