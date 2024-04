QUEEN ROCK MONTREAL: esce il 15 Maggio su Disney+ il primo film concerto in IMAX Enhanced con audio DTS

Dopo aver ottenuto un successo record come il più grande evento in esclusiva IMAX di sempre, Queen Rock Montreal farà il suo debutto in streaming il 15 maggio su Disney+ come primo film concerto disponibile in IMAX Enhanced con audio DTS. Il film arriverà contemporaneamente al lancio dell’audio IMAX Enhanced su 18 film Marvel, offrendo agli abbonati l’opportunità di immergersi nell’azione come mai prima d’ora. L’annuncio è stato fatto da Disney+, IMAX Corporation e DTS, una società interamente controllata da Xperi Inc.



Gli abbonati con dispositivi abilitati IMAX Enhanced potranno vivere appieno ogni momento emozionante del film concerto rimasterizzato digitalmente, che immortala la rock band più iconica del mondo al culmine della sua potenza dal vivo, percependone l’intera gamma dinamica. Queen Rock Montreal vede Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon all’apice della loro carriera. I concerti originali, che si svolsero il 24 e il 25 novembre 1981, furono organizzati appositamente per essere ripresi in un lungometraggio per documentare il loro spettacolo dal vivo. Il film è stato restaurato per l’IMAX dai Mercury Studios. Tra i produttori esecutivi figurano Geoff Kempin e Alice Webb per i Mercury Studios e Jim Beach e Matilda Beach per la Queen Films.

Di seguito alcuni dei film Marvel Studios disponibili con audio IMAX Enhanced su Disney+ al momento del lancio:

Ant-Man and the Wasp Doctor Strange Ant-Man and the Wasp: Quantumania Doctor Strange nel Multiverso della Follia Avengers: Infinity War Eternals Avengers: Endgame Guardiani della Galassia Vol. 2 Black Panther Guardiani della Galassia: Volume 3 Black Panther: Wakanda Forever The Marvels Black Widow Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli Captain America: Civil War Thor: Ragnarok Captain Marvel Thor: Love & Thunder



I migliori produttori di dispositivi certificati supporteranno l’audio IMAX Enhanced, a partire da alcuni dispositivi Android/Google TV abilitati a DTS:X di Sony, Hisense, Sharp, Xiaomi e altri. Inoltre, i possessori di ricevitori AV certificati DTS:X di produttori come Denon, Marantz e JBL potranno godere di questa esperienza fin dal lancio.

Con IMAX Enhanced, IMAX e il partner tecnologico DTS consentono di fruire dei contenuti dentro e fuori casa con la massima fedeltà, assicurando che l’intento creativo dei registi sia pienamente ottimizzato per una presentazione di qualità IMAX. DTS:X, fornito da DTS, preserva l’intera gamma dinamica del mix cinematografico, consentendo al suono di muoversi liberamente intorno all’ascoltatore per una presentazione più coinvolgente a casa. Disney+ è il primo grande servizio di streaming a elevare l’esperienza di visione a casa con IMAX Enhanced, offrendo ai suoi abbonati nuovi modi per rivivere il Marvel Cinematic Universe e non solo.



Quest’annuncio è l’ultima novità nell’ambito dello storico rapporto tra IMAX e Disney Entertainment, che ha visto il pubblico entrare per la prima volta nel Marvel Cinematic Universe in IMAX nel 2010. Da allora, l’MCU è diventato il franchise con i maggiori incassi nella storia dell’IMAX. Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame sono stati i primi film girati interamente con telecamere digitali IMAX, e tutti i titoli disponibili in IMAX Enhanced su Disney+ presentano sequenze selezionate nel rapporto d’aspetto esteso IMAX.