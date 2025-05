QUEEN: esce il 13 giugno il primo album “Queen I Bluray | Dolby ATMOS Audiophile”

«Non si tratta di una semplice rimasterizzazione, ma di una nuovissima “ricostruzione” del 2024 dell’intero album di debutto dei Queen», ha dichiarato Brian May annunciando l’uscita della rivisitazione del loro omonimo album di debutto alla fine dello scorso anno, rinominato ‘Queen I’ per questo straordinario nuovo aggiornamento. May ha poi aggiunto: «Ogni strumento è stato rivisitato per riprodurre il suono ambientale che avremmo voluto usare originariamente».

Ora i Queen portano la pubblicazione a un livello superiore, annunciando oggi una nuovissima e ‘immersiva’ edizione in Dolby Atmos del loro primo album. Realizzata in Tiratura Limitata, sarà disponibile su Audiophile Bluray dal 13 giugno. Questa nuova pubblicazione viene distribuita da Sony Music solo negli Stati Uniti, da Universal Music Group nel resto del mondo.

Con Brian May e Roger Taylor come produttori esecutivi e la supervisione del team di produzione audio di lunga data dei Queen composto da Justin Shirley-Smith, Joshua J Macrae e Kris Fredriksson, questa versione in formato ‘surround-spaziale-migliorato’ infonde nuova vita al suono epico-e-unico e della band.

Justin Shirley-Smith afferma: «Sembra sempre che la musica dei Queen sia stata concepita per fruizioni immersive. È drammatica, potente e ricca di dinamiche. L’album originale è stato registrato più di 50 anni fa, ma era così ambizioso.. musicalmente, ritmicamente e anche dal punto dalla prospettiva dei testi. È davvero incredibile, ed è stata una gioia per noi lavorarci».

Per mixare Queen I in Dolby Atmos, il team ha creato degli stem dal mix stereo del 2024, il che ha permesso loro di processare singolarmente ogni parte musicale, conferendo nuova profondità all’album.

Shirley-Smith spiega: «È sempre divertente lavorare in Atmos perché il campo sonoro ampliato offre inedite opportunità di ascolto.

«Abbiamo completato il mix con Lewis Jones agli Abbey Road, in un ottimo studio di mixaggio dotato di tutti gli altoparlanti necessari», continua. «Lewis ha lavorato a moltissimi progetti immersivi significativi ed è una parte fondamentale del team di mixaggio Atmos».

Pubblicato originariamente nel 1973 e con l’iconica formazione di Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon, l’album di debutto omonimo dei Queen ha segnato l’inizio del loro viaggio stellare, mettendo in mostra una band il cui straordinario talento musicale e la cui ambizione rimangono ineguagliati.

Brani come Keep Yourself Alive, Liar, The Night Comes Down, Great King Rat, My Fairy King e Modern Times Rock ‘n’ Roll sono opera di una band in grado di offrire di tutto, da impetuosi inni hard rock a delicate ballate finanche a mini-sinfonie elaborate e visionarie.

«Ci sono così tanti stili diversi nell’album», afferma Justin Shirley-Smith. «Il brano My Fairy King per esempio è indiscutibilmente un avventuroso precursore di Bohemian Rhapsody. E questo nuovo mix fa emergere sfaccettature sonore mai sentite prima».

L’album di debutto dei Queen, uno dei più importanti della storia. È stato ripubblicato con grande successo nel 2024 in un cofanetto remixato, rimasterizzato e ampliato di 6 CD + LP vinile. Ribattezzato Queen I, l’album ha ripristinato il brano “perduto” Mad The Swine nella tracklist finale e ha visto la band tornare in classifica nel Regno Unito, raggiungendo il piazzamento più alto da quando Live Around The World, registrato con l’attuale cantante Adam Lambert, raggiunse il primo posto nel 2020.

Ora, a più di 50 anni dalla pubblicazione originale, questo immersivo mix in Dolby Atmos del disco di debutto dei Queen illumina un album già iconico con una luce completamente nuova.

Brian May afferma: «Sono particolarmente entusiasta di questa nuova versione in Dolby Atmos di quello che ora chiamiamo QUEEN I. Quando i ragazzi stavano convertendo la ricostruzione stereo in un’esperienza surround non ho potuto essere presente a causa di un problema di salute. Ma sono stato molto felice di avere l’opportunità di tornare con loro di recente e di aggiungere il mio contributo a questo mix multicanale. Ci sono anche alcuni ‘Easter egg’ interessanti che chi conosce l’album in modo approfondito sicuramente apprezzerà. Nessuno ha mai ascoltato il nostro primo album in questo modo!!!».

«Finalmente», conclude Roger Taylor, «il nostro primo album suona proprio come lo immaginavamo…»