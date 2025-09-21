Connect with us

Hi, what are you looking for?

Cinema

Dal 25 settembre all’1 ottobre Freddie Mercury rivive al cinema con “QUEEN. ROCK MONTREAL”, lo storico show del 1981

Published

A 50 anni dall’uscita di “Bohemian Rhapsody”, l’iconico brano dei Queen, Freddie Mercury rivive nello storico show del 1981 QUEEN. ROCK MONTREAL che arriva al cinema come evento speciale per Nexo Studios, solo dal 25 settembre all’1 ottobre (elenco sale su nexostudios.it, prevendite aperte).

Restaurato in 4K e con audio Dolby Atmos, il film-concerto rappresenta l’opportunità unica per rivivere sul grande schermo il grande carisma di Freddie Mercury e dei Queen. Un’esperienza cinematografica che restituisce tutta l’energia e la magia del leggendario show del 1981 al Forum di Montréal, durante il celebre The Game Tour.

Nel novembre del 1981, mentre “Under Pressure” raggiungeva la vetta delle classifiche britanniche, i Queen approdavano a Montréal dopo una serie di concerti in Giappone e un trionfale tour da record in America Latina. Quel concerto fu l’unico della band mai registrato interamente su pellicola. Con la regia attenta delle camere e un suono impeccabile, la band offrì una delle sue performance più memorabili. In scaletta alcuni dei brani più amati del repertorio Queen: da “Bohemian Rhapsody” a “Somebody To Love”, da “Another One Bites The Dust” alla prima, storica esecuzione live di “Under Pressure”.

Un’occasione unica per vedere e ascoltare i Queen sul grande schermo nella migliore qualità possibile, riscoprendo così l’immenso repertorio di una carriera straordinaria e irripetibile.

In this article:,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Dischi

QUEEN: esce il 13 giugno il primo album “Queen I Bluray | Dolby ATMOS Audiophile”

«Non si tratta di una semplice rimasterizzazione, ma di una nuovissima “ricostruzione” del 2024 dell’intero album di debutto dei Queen», ha dichiarato Brian May...

11/05/2025

Concerti

WE WILL ROCK YOU: il musical torna ad infiammare i teatri italiani con la tournée 2026

Torna il musical al ritmo dei più grandi successi dei Queen.

09/05/2025

Concerti

QUEEN at the OPERA: continua il tour per lo show rock-sinfonico basato sulle musiche dei leggendari Queen

Lo show rock-sinfonico dedicato ai Queen celebra 10 anni di successi con un lungo tour nei principali teatri

14/01/2025

Musica

QUEEN ROCK MONTREAL: esce il 15 Maggio su Disney+ il primo film concerto in IMAX Enhanced con audio DTS

Un’anteprima streaming mondiale che cattura tutti i momenti più emozionanti di un concerto dal vivo offrendo un’esperienza coinvolgente direttamente da casa

19/04/2024