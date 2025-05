WE WILL ROCK YOU: il musical torna ad infiammare i teatri italiani con la tournée 2026

WE WILL ROCK YOU è uno degli spettacoli musicali più rappresentati e amati al mondo. Nato dalla penna irriverente di Ben Elton, in collaborazione con Roger Taylor e Brian May dei leggendari Queen, questo straordinario musical, da considerarsi una vera e propria opera Rock, ha conquistato le scene internazionali con la sua energia travolgente, il suo messaggio universale e, soprattutto, con la potenza senza tempo delle canzoni della band britannica. Dopo il clamoroso successo delle passate tappe italiane, We Will Rock You torna più potente che mai con una nuova tournée destinata a infiammare i teatri del nostro Paese, riportando in scena gli iconici brani dei Queen, cantati in lingua originale e suonati rigorosamente dal vivo.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/44vkVmG

Uno spettacolo ormai cult, capace di travolgere e coinvolgere il pubblico sin dalla prima nota, grazie a una selezione esplosiva di brani leggendari che raccontano la storia di un gruppo di giovani impegnati nella ricerca della propria libertà di espressione in un mondo dove l’omologazione è legge e i gusti, i sogni, persino la musica, sono imposti dall’alto.

Questi giovani, molto diversi tra loro, ma uniti dal desiderio di cambiamento, trovano la forza di ribellarsi, di fare gruppo e di dar vita a una battaglia collettiva per recuperare la propria voce e immaginare un futuro più libero, più umano. Ed è proprio sulle note dei Queen che i giovani ribelli, i Bohemians, scrivono la loro rivoluzione. Se il futuro non è scritto, allora il futuro appartiene a chi osa sognarlo.

Un racconto epico e sempre attuale, in cui si intrecciano temi di libertà, identità, coraggio, sogno e ribellione, accompagnati da un’ironia pungente e da un linguaggio visivo accattivante e coinvolgente.

Questa nuova versione non è una semplice replica: come da tradizione, il copione viene completamente aggiornato per riflettere i linguaggi, i riferimenti e le sfide del nostro presente. Ogni edizione è unica attuale e viva proprio come la musica che la anima: le canzoni immortali dei Queen.

We Will Rock You è una storia senza tempo, un viaggio personale e collettivo. Un percorso di scoperta di sé, un risveglio dello spirito ribelle che spinge a lottare per i propri sogni sfidando il potere grazie alla forza autentica della musica. In We Will Rock You è la musica Rock a tenere viva la memoria, a alimentare la rivoluzione, a dare voce a chi vuole cambiare il mondo. In questa storia la ribellione non è solo contro un regime: è contro tutto ciò che spegne, la creatività, l’unicità e la vita stessa. È un invito a celebrare le differenze, a riconoscere la diversità come ricchezza, a condividere una visione comune per costruire insieme un futuro più equo, più vero e condiviso. Non serve un eroe, serve la forza di credere insieme in qualche cosa di grande, perché come amo ricordare la forza di We Will Rock You è tutta nel We, nel Noi, e ci ricorda che da soli non si va da nessuna parte”, racconta Michaela Berlini regista e autrice del nuovo adattamento.

La produzione si distingue per il suo impatto visivo e sonoro: coreografie travolgenti, costumi futuristici, luci spettacolari, scenografia avvolgente e una cura maniacale per il suono. Ogni sera, il palco prende vita grazie a una band di musicisti straordinari e a un cast di performer dal talento incredibile, che con voci potenti e una presenza scenica magnetica restituiscono tutta la forza emotiva e fisica del repertorio dei Queen. È un’esperienza dal vivo autentica, coinvolgente, totale.

WE WILL ROCK YOU non è solo uno spettacolo: è una dichiarazione di intenti, un evento rock assoluto, un viaggio emotivo e musicale che diverte, emoziona, fa riflettere e unisce generazioni, dove ogni spettatore può ritrovare sé stesso e il proprio spirito ribelle.

Non è un semplice musical: è un grido di libertà, un inno alla potenza rivoluzionaria della musica, un tributo vivo e vibrante al mito dei Queen che ci regala la consapevolezza che il futuro non si subisce ma si conquista a ritmo di rock.

WE WILL ROCK YOU – Tour 2026

Ven 16-Dom 18 Gennaio 2026 – TORINO – Teatro Colosseo

Ven 30 Gennaio 2026 – MONTECATINI (PT) – Teatro Verdi

Sab 7 Febbraio 2026 – VARESE – Teatro di Varese

Gio 19 Febbraio 2026 – LEGNANO (MI) – Teatro Galleria

Sab 21 Febbraio 2026 – BERGAMO – ChorusLife Arena

Mer 25 Febbraio-Dom 1° Marzo 2026 – ROMA – Teatro Olimpico

Mar 3 Marzo 2026 – NAPOLI – Teatro Augusteo

Ven 6 Marzo 2026 – LECCE – Politeama

Dom 8 Marzo 2026 – BARI – Palatour

Ven 20 Marzo 2026 – BASSANO DEL GRAPPA (VI) – CMP Arena

Ven 27-Dom 29 Marzo 2026 – GENOVA – Politeama Genovese

Gio 9-Dom 19 Aprile 2026 – MILANO – Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni

