La playlist estiva per la giornata mondiale del vento

Strano ma vero, esiste una giornata mondiale del vento, e cade proprio oggi giovedì 15 giugno. Si tratta di una particolare occasione per sensibilizzare le persone e le istituzioni sul tema delle energie rinnovabili e, in particolare, sull’eolico, ma noi non potevamo che lasciarci prendere la mano e ritrovare così cinque situazioni perfette, dove il vento è in parte protagonista, per lasciarci trasportare dalla complicità della giusta colonna sonora.

E spaziando tra la malinconia estrema e gli aquiloni di Beatrice Pucci, alle passeggiate un po’ scazzate di Moonari, ecco cinque brani che non dovreste assolutamente perdervi, soprattutto oggi.

Il primo aquilone di Beatrice Pucci

Di recente, Beatrice Pucci ha pubblicato un nuovo disco dal titolo “Indietro”, una riflessione dilatata e in bilico tra acustico ed elettronico, sul tempo, sugli amori estivi che finiscono, e inevitabilmente male. Un disco straziante che si apre con “Solo il tempo”, dove vive quel connubio indissolubile tra solitudine e musica, che noi tutti musicofili ascoltatori di indie italiano non possiamo che amare. Quando non abbiamo più nulla, se non paura che il tempo che scorra, e che ci distanzia da chi abbiamo amato, ci faccia troppo male. E come spesso accade, dopo una delusione amorosa che ci lascia a fissare il vuoto troppo a lungo, ci ritroviamo a scavare, per cercare gli ingranaggi e gli incastri perfetti di quei tempi lontani dove tutto sembrava funzionare bene. Quella volta che eravamo felici per aver mangiato tanto con gli amici, prima che il cibo fosse un problema, quella volta che ci avevano regalato un aquilone, che ci faceva felici anche se non volava. Segnatevi il nome di questa ragazza, triste e talentuosa.

Un temporale estivo durante un concerto dei Masu

E in questo periodo complicato di passaggi temerari del tempo (quello atmosferico stavolta!) tra il sole più doloroso, e la pioggia più fastidiosa, non è difficile incontrare anche dei temporali estivi, di quelli che ti sorprendono al Miami, anche quest’anno come l’anno scorso, e nonostante questa ripetitività infinta, ancora non abbiamo imparato a buttarci nello zaino una simpatica ed anti-estetica mantellina impermeabile. E a farci rimanere sotto palco, nonostante la pioggia improvvisa e questo vento fastidioso che ci fa appicciare i capelli agli occhiali, ci vuole anche una band col tiro giusto. Ed è qui che ci soccorrono i Masu, in questa fantasia delirante dove, ad un festival ai confini più remoti della più remota provincia italiana, li vediamo imperterriti e martellanti a portarsi a casa un concerto, nonostante la pioggia, e nonostante tutto. E la colonna sonora perfetta per questo temporale rock, non può che essere il loro primo EP dal titolo “Dopamina per tutti”, un concentrato nostalgico dove c’è anche un pizzico de Il Teatro Degli Orrori, complice la produzione artistica di Giulio Ragno Favero.

L’alba sulla spiaggia, e le fantastiche visioni di Luca Gemma

E quale colonna sonora migliore di “Fantastiche visioni” di Luca Gemma (stiamo facendo riferimento al brano, ma anche il suo ultimo disco porta lo stesso titolo), con i suoi brillii elettronici, per accompagnare un’alba estiva, di quelle elettriche che si tingono di lampi inaspettati. A suo modo, questo di Luca Gemma, cantautore oscuro con innegabili influenze che arrivano dagli anni Novanta e che da pochissimo ha pubblicato questo album che suona come una Milano vuota, come una Milano estiva, come una fuga al mare, come un amore ad agosto, di quelli che abbiamo vissuto anni fa, di cui non ci ricordiamo neanche i nomi. E con questa colonna sonora siamo qui, siamo sempre qui, con questa felpa addosso impregnata di sabbia, salsedine e vento, su questa spiaggia che ci ha dato tantissimo, tranne che la tranquillità estiva che ci mancava, poca lucidità e un disco che continueremo ad ascoltare tutto l’anno, per tornare qui.

L’ultimo giorno di una vacanza in barca a vela, con Colombo

Qualcuno lo ha definito una sorta di James Blake nostrano, e potremmo anche essere d’accordo, in questa giornata in mezzo al mare che sembra una scena di un film neo-realista, per quanto silenzio c’è, con questo vento che dilata e sporca tutto, capelli, pelle salata e persino atmosfera: perchè non si può fare niente, neanche scomparire, se il vento ci dà così fastidio. Ed è qui che immaginiamo la colonna sonora perfetta, in questa situazione di sospensione dove stiamo solo aspettando. Colombo, songwriter e musicista di stanza a Milano, ci immerge in movenze pop con le parole rubate da Emily Dickinson, in questo dolore estremo in salsa hipster che ci fa sia male che bene, come essere in mezzo all’oceano, senza internet, quando l’unica cosa che vorremmo è ricevere il messaggio giusto dalla persona giusta. In questa sospensione elettrica e tesa, vi consigliamo di lasciarvi trasportare da “Where children strove”, un disco che sa di mare, vento, film in bianco e nero e disastri in amore.

L’estate di Moonari, senza vento

E concludiamo questo tour di deliri ventosi, con un’estate tra i vicoli di Roma, dove di vento non ce n’è proprio. É la personalissima versione di “Estate” di Moonari, direttamente dal suo ultimo album dal titolo “Sono nato debole”. Lui è un cantautore di stanza a Roma, reduce non solo dalla pubblicazione di un disco, ma anche da un tour gli Eugenio In Via Di Gioia, e ci accomagna quindi in una passeggiata delirante ed afosa, di quelle che si fanno per riempire il tempo, di quelle di cui ci pentiamo non appena siamo usciti di casa, quelle che non hanno senso, soprattutto perchè la maglietta ci si appiccica addosso, e non abbiamo nessuno che ci possa prendere in giro. Ed è bellissimo il mondo rassegnato e ironico che Moonari ha di fare suo questo pezzo: l’ennesimo episodio di ghosting, l’ennesima rottura, l’ennesima cosa che ci importa adesso, ma che dimenticheremo quando finalmente arriverà l’inverno. Il vento serve anche a spazzar via tutta quest’ansia di essere soli, bisogna aspettarlo.