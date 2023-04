I 5 brani preferiti da MOONARI

É uscito venerdì 31 marzo 2023 il nuovo singolo di Moonari dal titolo “Città del Futuro”. Un nuovo capitolo per il progetto solista di Giovanni Cosma, in arte Moonari, che affonda nella scena underground romana e che ci accompagna verso la stagione calda con un brano che nasce come una qualsiasi canzone d’amore. Sempre estiva, sempre avvolta da un mellifluo strato di nostalgia con un po’ di rimorso estivo, sempre speranzosa. Dedicato a chi si sposta di città in città, verso un nuovo luogo da chiamare casa e agli ultimi romantici. Siete pronti?

Noi sì, e gli abbiamo chiesto, per conoscerlo meglio, quali fossero i suoi cinque brani preferiti. Ecco cosa ci ha segnalato!

Fleet Foxes – Blue Ridge Mountains

Blue Ridge Mountains dei Fleet Foxes è il miglior risultato ottenibile di un gruppo occidentale in fissa con l’oriente. Questo brano è un mix di accordature aperte alla Crosby, Stills, Nash & Young e di melodie alla Sakamoto. Da quando li ho scoperti non li ho più mollati, hanno sempre delle idee bellissime, e fanno delle armonizzazioni che mi fanno piangere.

Alt-J – Dissolve Me

La dinamica, le armonie, tutto. Loro sono i Super Sayan di questa disciplina, e in Dissolve Me dell’album An Awesome Wave (uno degli album a parer mio più belli e particolari usciti negli ultimi 15 anni) ti riescono a portare dove vogliono loro. Uno dei miei pezzi preferiti, anche se mi aveste chiesto una top 3.

Beatenberg – Ithaca

Questo brano ha sorpreso anche me; il giro è il classico 4-5-6 grado, blasonatissimo, ma che comunque, imbastito bene, ha sempre una sua verità. Quello che mi colpisce di Ithaca è l’estrema coerenza tra suoni, l’ambiente e la melodia. Mi mette uno stato di serenità malinconica che neanche mi riesco a spiegare, sarei capace di ascoltarla 100 volte senza che mi stanchi. Saranno forse i versi della tortora che mi ricordano l’infanzia alla Parrina, chi lo sa. Purtroppo gli altri pezzi di questa band, a mio avviso, sono come le doti attoriali di Corinna in Boris.

Radiohead – Everything In Its Right Place

E che ve lo devo spiegare? Un capolavoro.

Lucio Dalla – Come è profondo il mare

Il pezzo, per me, più importante di Lucio Dalla. Uno dei primi testi che ha fatto in veste di paroliere per se stesso. Il fischio malinconico e questo infinito pedale di Do suonato da Ron e registrato quasi a farla sembrare una 12 corde mi tolgono il fiato. Il tutto unito da un testo magistrale e da una melodia che ti fa solo venir voglia di sederti a pensare.