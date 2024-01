QUEEN by O’Regan: è uscito il libro del fotografo ufficiale dei Queen

Freddie Mercury e i Queen rivivono in una grande monografia per immagini, realizzata a oltre trent’anni dalla scomparsa di una delle più grandi icone del rock di tutti i tempi.

Compra il libro > https://amzn.to/3TSBweI

«I biglietti del Live Aid erano stati venduti tutti prima dell’annuncio della partecipazione dei Queen; dunque, nessuno li aveva comprati per andare a vedere loro. Eppure, nel momento in cui sono saliti sul palco qualcosa di grande è accaduto e tutto il pubblico di Wembley si è trasformato nel pubblico dei Queen. Tutti, ma proprio tutti, si sono resi conto di quanto fossero straordinari, di quanto Freddie fosse straordinario. Prima di quel live, i Queen erano davvero nervosi perché su quel palco si stavano esibendo le più grandi band del pianeta. Un giornalista della televisione li intervistò la sera prima del concerto, chiedendo loro come sarebbe stato lo spettacolo, dal momento che avrebbero dovuto fare a meno dei loro costumi e della loro scenografia. Con molta umiltà, risposero che stavano provando e che avrebbero fatto del loro meglio. Probabilmente non immaginavano che il giorno seguente avrebbero scritto una pagina importante della storia del pop, così come non lo immaginava il pubblico. Dopodiché, è esploso l’amore per i Queen e per Freddie, che hanno avuto un’influenza enorme fino ai giorni nostri».

Il fotografo ufficiale dei Queen, autore delle immagini più iconiche di Freddie Mercury, racconta i suoi inizi nella Londra del punk e i formabili anni Ottanta vissuti al seguito di musicisti come David Bowie, Rolling Stones, Duran Duran, Neil Diamond, Bee Gees, Spandau Ballet, concentrandosi soprattutto sulla lunga esperienza con l’oggetto della sua adorazione: i Queen, appunto. La passione per Freddie Mercury, i retroscena di eventi storici come il Live Aid e il Magic Tour, i ritratti intimi di Freddie, Brian, Roger e John, corredati di immagini uniche della band leggendaria e del suo frontman, accecante meteora destinata a cambiare per sempre la musica e la cultura pop.

QUEEN BY O’REGAN

Editore: LullaBit

Cartonato, 128 pagine a colori su carta patinata opaca

Formato cm. 22×31

Oltre 100 foto

€ 29,50

Compra il libro > https://amzn.to/3TSBweI