Una cosa che proprio non faccio mai quando inizio la lettura di un libro, è leggere in anticipo le ultime pagine. Non so come mai ma questa volta ho fatto istintivamente uno strappo alla regola e nel farlo il mio occhio è caduto su una dichiarazione dell’autore che mi ha colpito non poco: “scrivere questo libro è stato molto difficile”.

Apprendere questa difficoltà vissuta da Jeff Blue è stato determinante, è stato come avere un faro guida durante la lettura di “ONE STEP CLOSER“, il libro che racconta la storia dei Linkin Park.

Una premessa del genere non passa inosservata ed è per questo che ho scelto di condividerla tra queste righe, sperando che chiunque si trovi davanti al libro possa fin da subito sentirsi vicino all’autore. Sentirsi vicino allo scrittore è comunque facile in partenza con “One step closer”, dato che Jeff Blue racconta una storia vissuta intensamente e da vicino, avendo lui in prima persona scoperto i Linkin Park.

Ma la band non è stata semplicemente scoperta da Jeff, lui ha creduto fortemente nel successo che la band avrebbe raggiunto, andando dritto e sicuro nonostante inizialmente in tanti non capissero quanto i Linkin Park potessero avere un potenziale fortissimo, al punto di diventare la voce di tanti giovani.

Il libro “ONE STEP CLOSER – Dagli Xero alla vetta: La storia dei Linkin Park” , in Italia da ottobre 2023 grazie a Castello editore e Chinaski edizioni, è il viaggio intimo, ricco di dettagli e complesso a livello emotivo di uno spaccato musicale e sociale importantissimo.

Ovviamente molti di noi hanno un pensiero immediato verso Chester Bennington. Non provate a immaginarlo, leggendo “One step closer” si vedrà quanto e come l’autore, con dichiarata difficoltà, si fermerà più volte su quel complicato ragazzo del quale molti sentono la mancanza.

L’aspetto interessante di questo libro, che alcuni divorano e altri gustano con tempi lunghi, è il messaggio di speranza che salta fuori. Si, perché al di là della fine tragica nota a tutti, nel raccontare la lotta che si percorre per il raggiungimento di un sogno, l’autore mette in luce la perseveranza di quei giovani musicisti, perseveranza mai spenta nonostante un’infinità di porte chiuse in faccia e una lista fitta di rifiuti. Non si sono arresi. Questo messaggio, soprattutto oggi, è una grande spinta di incoraggiamento per chi sgomita con passione nel mondo dell’arte. Non mollare, restare fedeli e combattivi, è questo che resta dentro quando si legge questo libro.

Un diario denso e scrupoloso, una storia vera e un bel dono di certo per per chi ama i Linkin Park, una band che ha dato conforto a tanti.

Compra il libro > https://amzn.to/48LzGAL