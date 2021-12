In viaggio senza vento, un viaggio senza tempo

Tra qualche giorno è Natale. Tutti pronti, parenti e amici a breve saranno tutti intorno allo stesso tavolo, chi potrà e chi vorrà festeggerà. Il programma delle feste natalizie è pressapoco sempre lo stesso, eppure non stanca mai, anno dopo anno. Ognuno poi segue le proprie tradizioni, sfarzose, semplici, eleganti o informali. A questo punto una domanda dobbiamo pur farcela: sappiamo ancora quali sono i valori del Natale o li abbiamo dimenticati?



Per essere onesti questa domanda non è affatto nata durante la preparazione degli addobbi Natalizi. La riflessione è in qualche modo venuta a galla durante la lettura di “Dentro un viaggio senza vento”, il nuovo libro di Omar Pedrini e Federico Scarioni. Adesso una domanda spetta a voi: Cosa c’entra il discorso sui valori con il libro di questo artista rock italiano? Beh, di qualunque religione facciamo, o non facciamo parte, c’è sempre un capitolo importante riguardo la nostra nascita, o meglio ancora la nostra Rinascita. Per alcuni il viaggio che porta al risveglio è liscio e scorrevole, per altri di noi il raggiungimento del traguardo è caratterizzato da numerosi ostacoli. Poi ci sono stati i Timoria che nel 1993 ci hanno raccontato un viaggio profondissimo: il leader della band Omar Pedrini ce lo descrive nel suo libro. Nel 2019, per i 25 anni dell’album “Viaggio senza vento”, Omar Pedrini e la sua band hanno portato in tour le canzoni del celebre disco ed è stato così che l’artista ha potuto svelare gli aneddoti e i retroscena, brano per brano, di un album che è stato importantissimo per la musica rock italiana degli anni ‘90.

“Dentro un viaggio senza vento” è più precisamente un “concert book” con il quale Omar Pedrini e Federico Scarioni ci portano a Milano al Fabrique la sera dell’ultima data del tour celebrativo di “Viaggio senza vento”, una serata incredibile in cui nuovi e vecchi fan dei Timoria si sono stretti in moltissime emozioni, una dopo l’altra. Le foto che troverete in “Dentro un viaggio senza vento” sono di Davide Samperi mentre le illustrazioni a fumetti di Andrea Manfredini. Il protagonista del libro è Joe, quello che ormai è il secondo nome di Omar, un uomo che ha avuto il coraggio di raccontare la sua storia, un uomo che ha deciso di partire e lasciare la sua terra per ritrovare se stesso in viaggio “Verso Oriente”. Molti di noi conoscono ogni virgola dell’album disco d’Oro dei Timoria ma quali erano i tormenti di Joe? Perchè il suo sangue era impazzito? Dove e con chi trova la forza di perdonare? Decidere di partire anche quando non c’è il vento che aiuti una barca in mare, ecco la forza del protagonista di questo concept album.

Facciamo ora un passo indietro: Natale significa nascita ed è usanza scambiarsi i doni. A Natale, o un giorno qualsiasi che però per voi ha significato se volete fare un dono ricordatevi di “Dentro un viaggio senza vento”, il concert book pubblicato il 17 Novembre 2021 da Castello editore e Chinaski, il viaggio onesto di Omar Pedrini, un artista che ha attraversato il buio prima di arrivare alla Città del Sole, superando le avversità e le ingiustizie più cupe. La storia di Joe è la storia di un uomo che nasce, che ce la fa, nonostante tutto. Non solo rinascita, ma anche condivisione del proprio IO, regalo più audace di tutti.



La sensibilità artistica e umana di Omar Pedrini è nota e in persone così certi valori non muoiono mai. Leggere oggi i testi di molti dei brani di “Viaggio senza vento” è sensazionale, tanti versi sono di un’attualità disarmante, alcuni temi sono infatti tutt’ora irrisolti e complicati: la droga, il carcere, la solitudine e il perdono. E’ interessante quanto Pedrini cercò di trasmettere un messaggio così tanto dirompente da diventare senza tempo. Anche se l’album è scritto ed ha come protagonista il tipico uomo della generazione X, riesce ad arrivare anche ai giovani di oggi e questo può avvenire solo quando alla base di un prodotto artistico c’è l’autenticità e la lealtà.

Ascoltate ora un’altra volta il disco, leggete quanto gli autori hanno da raccontarci e capirete che a questo concept album italiano con il suo sound e la sua storia di rivalsa mancava solo il concert book “Dentro un viaggio senza vento” per ribadire ancora una volta e a gran voce che prima o poi il tuo momento arriva.

