OMAR PEDRINI: esce il 31 ottobre “Viaggio senza vento Live in Lucca”

Ad un anno di distanza dalla sua esecuzione, Omar Pedrini annuncia l’uscita di “Viaggio Senza Vento Live in Lucca”, la registrazione dal vivo dello spettacolo tenuto durante Lucca Comics & Games 2024. Un momento unico in cui l’artista bresciano ha riportato sul palco una selezione di brani storici dell’album leggendario dei Timoria Viaggio Senza Vento, considerato una pietra miliare del rock italiano, condividendoli con ospiti e amici speciali.

Sul palco di Lucca hanno incrociato la propria voce e il proprio talento con Pedrini nomi di primo piano della scena musicale italiana e non solo: Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Cristina Scabbia (Lacuna Coil), Frankie Hi-Nrg, Enrico Zapparoli (Modà), Francesco ”Fry” Moneti (Modena City Ramblers), Filippo Graziani, Damiano Joli e Andrea Rock. Insieme hanno reso omaggio a un disco che ha segnato la storia del rock italiano e un’intera generazione di appassionati e che continua a parlare alle nuove.

Le edizioni speciali

“Viaggio Senza Vento Live in Lucca” sarà disponibile in CD, vinile LP e in una edizione speciale in CD e Vinile con fumetto allegato. Il fumetto disegnato da Andrea Manfredini e sceneggiato da Andrea Guglielmino e dallo stesso Omar Pedrini, ripercorre la storia di Joe, protagonista del concept album del 1993, che proprio a Lucca Comics trova una nuova e attualissima veste narrativa, unendo così due mondi creativi da sempre vicini: la musica e la nona arte.

L’appuntamento a Lucca Comics 2025

Il disco sarà presentato ufficialmente il 31 ottobre alle 18.00 all’Auditorium San Francesco durante Lucca Comics & Games 2025, il più grande festival del fumetto in Europa, per un ritorno simbolico nello stesso luogo in cui tutto è accaduto. Una festa che unisce musica, arte e immaginazione, confermando ancora una volta che il viaggio senza vento non si è mai fermato.

Il Release rock party ai Magazzini Generali di Milano

È fissato per martedì 18 novembre a Milano il “TIMORIA – Viaggio senza vento a fumetti” Release Party, l’imperdibile appuntamento per celebrare l’album nella sua dimensione più naturale, quella del concerto: una data-evento nello storico club milanese, che rappresenta un’occasione unica per rivivere dal vivo il percorso sonoro che narra il viaggio di Joe, insieme a Omar Pedrini e a tanti ospiti ancora da svelare. e DICE.fm.

RELEASE PARTY “TIMORIA – Viaggio senza vento a fumetti”

18.11.2025 – Magazzini Generali– Milano

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3IRa8KV

Biglietti: euro 25,00 + prev.

OMAR PEDRINI “VIAGGIO SENZA VENTO LIVE IN LUCCA” – Tracklist