OMAR PEDRINI torna a teatro con “Canzoni sul Saper Vivere ad uso delle Nuove Generazioni”

Uno spettacolo che intreccia musica, letture e dialoghi e che si rinnova, cambiando forma a ogni replica

Published

Dopo il successo del tour rock di chiusura, Omar Pedrini torna al suo vecchio amore: il teatro. Lo fa con Canzoni sul Saper Vivere ad uso delle Nuove Generazioni”, uno spettacolo di teatro-canzone che lo vede alla regia e rappresenta oggi la piena e consapevole maturità artistica dell’artista.

Ispirato al celebre Trattato Sul saper vivere ad uso delle giovani generazioni di Raoul Vaneigem, lo spettacolo prende le mosse dal pensiero del movimento situazionista, e in particolare dal suo manifesto: rifiuto della passività, centralità dell’esperienza vissuta, critica alla ripetizione e all’impoverimento della vita quotidiana, invito a “vivere” e non semplicemente a sopravvivere.

In scena, Pedrini costruisce un percorso articolato per macro-argomenti che ruotano attorno al concetto di saper vivere. I temi attraversano la città e i suoi conflitti, il femminile, la spiritualità, il rapporto tra individuo e società, componendo un racconto che tiene insieme riflessione personale e sguardo collettivo sul presente. L’artista, come un moderno Caronte, accompagna il pubblico in un viaggio che attraversa esperienze, memorie e visioni, alternando letture, dialoghi e momenti narrativi alla musica. Le canzoni più conosciute del repertorio di Omar Pedrini entrano nel flusso del racconto come tappe emotive, strumenti di attraversamento.

L’approccio è volutamente confidenziale e diretto, basato su un dialogo aperto con il pubblico. Ogni replica è diversa dalla precedente: la scaletta è liquida e potrebbe cambiare ogni sera, a seconda del momento o delle breaking news, lasciando spazio all’improvvisazione e alla possibilità di deviazioni impreviste, in piena coerenza con il manifesto situazionista che rifiuta la forma fissa e rivendica l’unicità dell’esperienza.

Con la regia firmata dallo stesso Omar Pedrini e una line-up essenziale formata da Beppe Facchetti alla batteria, Marco Montanari alle chitarre e Pietromaria Tisi al basso, “Canzoni sul Saper Vivere ad uso delle Nuove Generazioni”  rappresenta una grande operazione culturale che invita a ripensare il presente, restituendo valore al desiderio, alla consapevolezza e alla possibilità di cambiamento individuale come primo passo per un cambiamento collettivo.

Il tour è organizzato da IMARTS – INTERNATIONAL MUSIC AND ARTS. Prevendite al link https://linktr.ee/omarpedrinitour.

L’anteprima dello spettacolo è prevista il 25 gennaio a Trento, Living Memory, a cui seguirà un calendario in aggiornamento che prevede:
10 aprile – Teatro CTM, Rezzato (BS)
11 aprile – Auditorium Vivaldi, Cassola (VI)
15 aprile – Teatro Sanzio, Urbino (PU)
16 aprile – Teatro De Andrè, Casalgrande (RE)
18 aprile – Teatro Civico, Dalmine (BG)
24 aprile – Teatro Martinitt, Milano

