Le Rose e il Deserto torna con Acqua e Limone ovvero una ballata sull’arte (imprecisa) del tempismo

Articolo di Serena Lotti

Foto in gentile concessione di Matteo D’Antonio

Della vita, del tempo e di tutto ciò che ci serve per cantarli: Acqua e Limone è il nuovo singolo di Le Rose e il Deserto, il progetto musicale di Luca Cassano, che torna a emozionare dopo il disco Cocci Sparsi del 2022. Lo avevamo incontrato allora (trovate qui l’intervista) ed oggi ritroviamo lo stesso artista delicato ed intimo il cui linguaggio rimane sempre attento ai dettagli e alla fragilità umana.

Il brano racconta la sensazione di trovarsi fuori tempo, fuori asse. Quei momenti in cui gli incontri avvengono troppo presto o troppo tardi, quando non siamo pronti, aperti, capaci di accogliere, capire, restituire. Così, finiamo per non riconoscere la bellezza che ci sta intorno, o peggio la vediamo solo quando è già passata. Quando non ci appartiene più.

Acqua e Limone parla di asincronia: di tempismi sbagliati, di occasioni sfumate, di quel senso di spleen che ci accompagna quando realizziamo che qualcosa di prezioso, di importante non tornerà. E allora, cosa ci resta? Un pomeriggio d’amore, qualche canzone da cantare, e un bicchiere d’acqua e limone.

Le Rose e il Deserto apre un nuovo capitolo nella sua produzione musicale, una pagina dai toni suggestivi, che unisce scrittura consapevole e arrangiamenti curati. Registrata al Marte Recording Studio di Milano con la collaborazione di Alessandro Sicardi (chitarre, piano, basso), Raffaele Kohler (tromba) e Giosuè Consiglio (batteria, percussioni), il brano rivela il lato più intimo e sincero del cantautore calabrese.

Un progetto tra musica e poesia

Le Rose e il Deserto è il progetto artistico di Luca Cassano che ama definirsi un po’ calabrese, un po’ toscano, oggi “naturalizzato” milanese. Dopo l’EP Io non sono sabbia (2020) e il disco d’esordio Cocci Sparsi (2022), torna con un nuovo brano che rafforza la sua cifra cantautorale: una miscela di fragilità, profondità emotiva e paesaggi sonori sospesi tra acustico e digitale.

Ma Le Rose e il Deserto non è solo musica. Luca Cassano ha pubblicato anche due raccolte di poesie: Poesie a gettoni vol.1 (2021) e La strada di casa (2023), testimonianze della sua ricerca poetica e dell’attenzione ai dettagli, alle cose piccole, quotidiane, spesso trascurate, lasciate indietro.

Cocci Sparsi: un disco come frammento e rivelazione

Nel precedente disco Cocci Sparsi, Cassano raccontava l’incompletezza come possibilità: quei pezzi di vita che non sono scarti, né rovine, ma frammenti preziosi da osservare con cura. Pezzi che, come dice lui stesso, “alla vita chiediamo come si osservano i dettagli”. Un disco ispirato, umano, dalle trame crepuscolari. Un lavoro che si muove shuffle gentili, trame elettroniche timide, arrangiamenti che respirano. Un paesaggio emotivo dove ogni canzone è un piccolo viaggio, un gesto di attenzione verso ciò che resta ai margini.

Negli anni, Le Rose e il Deserto ha aperto i concerti di artisti come Giorgio Canali, Gnut, Bianco, Nicolò Carnesi, The Niro, kuTso, Sandro Joyeux, Gianluca De Rubertis, Federico Sirianni e Rufus Coates & Jess Smith. Ha portato la sua musica in numerosi luoghi del circuito indipendente italiano: dal Legend Club, Ohibò e Mare Culturale Urbano di Milano, al Tambourine di Seregno, al salotto di Mao a Torino, a Roma, Ferrara, Monza, Reggio Emilia, e molti altri.

Acqua e Limone

Testo: Le Rose e il Deserto

Arrangiamento: Le Rose e il Deserto, Alessandro Sicardi

Registrazione: Matteo Davì e Federico Ramoni (Marte Recording Studio, Milano)

Mixing: Alessandro Sicardi

Mastering: Federico Ramoni (Marte Recording Studio, Milano)

Formazione:

Voce: Le Rose e il Deserto

Pianoforte, chitarra, basso: Alessandro Sicardi

Tromba: Raffaele Kohler

Batteria e percussioni: Giosuè Consiglio

