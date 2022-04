WILLIE PEYOTE: esce il 6 maggio il sesto album “Pornostalgia”

Il nuovo album del rapper e cantautore torinese “PORNOSTALGIA” (Virgin Records/Universal Music Italia) sarà disponibile dal 6 maggio in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali (in formato CD e LP).

L’album, il sesto della carriera di Willie Peyote, conterrà 13 tracce inedite tra cui spiccano le collaborazioni con SAMUEL, JAKE LA FURIA e SPERANZA, l’attrice EMANUELA FANELLI, la stand up comedian MICHELA GIRAUD, i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS e il producer bolognese GODBLESSCOMPUTERS.

Se il 2021, nonostante la difficoltà del settore, ha comunque permesso a Peyote e alla sua band di portare live i brani del suo repertorio, Il 2022 non sarà soltanto l’occasione per presentare un nuovo disco di studio ma anche quella di tornare ad esibirsi davanti al pubblico e presentare dal vivo i nuovi pezzi. Peyote e gli All Done saliranno sul palco durante la prossima estate per un tour organizzato da Magellano Concerti. Queste le date aggiornate:



18 GIUGNO 2022 @ SENIGALLIA (AN) Mamamia Festival

22 GIUGNO 2022 @ BOLOGNA Sequoie Music Park

23 GIUGNO 2022 @ PADOVA Sherwood Festival

29 GIUGNO 2022 @ FIRENZE Ultravox soldout

30 GIUGNO 2022 @ ROMA Rock In Roma

01 LUGLIO 2022 @ PERUGIA Umbria Che Spacca

03 LUGLIO 2022 @ NAPOLI Suona Festival – Ex Base Nato new

08 LUGLIO 2022 @ COLLEGNO (TO) Flowers Festival

13 LUGLIO 2022 @ PISTOIA Pistoia Blues – Storytellers

19 LUGLIO 2022 @ MILANO Ippodromo Snai San Siro

23 LUGLIO 2022 @ MARINA DI CAMEROTA (SA) Meeting Del Mare new

29 LUGLIO 2022 @ GRADISCA D’ISONZO (GO) Castello

06 AGOSTO 2022 @ SOGLIANO AL RUBICONE (FC) SoglianoSonica

16 AGOSTO 2022 @ BRESCIA Festa di Radio Onda D’Urto new

21 AGOSTO 2022 @ MOLA DI BARI (BA) Locus Festival

22 AGOSTO 2022 @ GALLIPOLI (LE) – Parco Gondar

30 SETTEMBRE 2022 @ TREZZO SULL’ADDA (MI) Live Club new

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/williepeyote2022

Con i precedenti 5 album, WILLIE PEYOTE ha ottenuto sempre più consensi da parte del pubblico ma anche della critica che ha sempre lodato la sua capacità di fondere l’energia e la padronanza tecnica della musica rap con testi che guardano alla canzone d’autore per come affrontano le tematiche sociali e attuali, il tutto con un’ironia tagliente.

Dopo la firma con Virgin Records/Universal Music Italia e la pubblicazione del suo ultimo disco “Iodegradabile”, album che ha debuttato nella Top5 dei dischi più venduti e ascoltati in Italia e da cui sono stati estratti i singoli “LA TUA FUTURA EX MOGLIE” – certificato disco d’oro con ottimi risultati sia in digitale che in radio, “QUANDO NESSUNO TI VEDE” e “SEMAFORO”, e del singolo collaborativo con la star internazionale del reggae SHAGGY “ALGORITMO”, WILLIE PEYOTE ha chiuso il 2020 con l’uscita del brano inedito “LA DEPRESSIONE È UN PERIODO DELL’ANNO”, una fotografia amara del periodo di difficoltà subito a causa della pandemia raccontata con i modi e i toni di chi ha fatto dell’accusa sociale e della descrizione della nostra società uno dei capisaldi del suo lavoro artistico.

Il 2021 ha portato WILLIE PEYOTE a calcare per la prima volta il palco del Festival di Sanremo con “Mai dire mai (La locura)”, brano che ha regalato al rapper torinese il disco di Platino e il Premio della Critica Mia Martini.