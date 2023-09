THE KILLS: esce il 27 ottobre il sesto album “God Games”

Oggi i The Kills annunciano il loro sesto album in studio, God Games, disponibile dal 27 ottobre via Domino. Nelle 12 tracce di God Games, il duo composto da Alison Mosshart e Jamie Hince, con questo album ipnotico e propulsivo, esplora nuovi sonorità, pur mantenendo la caratteristica spavalderia seduttiva della band.



Dopo il doppio singolo “New York/LA Hex“, acclamato dalla critica il mese scorso, l’annuncio dell’album è accompagnato dal singolo “103“. Laddove “LA Hex” focalizzava il suo sguardo sulle realtà emotive e interpersonali della vita moderna a Los Angeles, “103” (come Fahrenheit) mette in luce la brutale realtà dell’inabitabilità scoraggiante attraverso la lente di un’oscura e contorta canzone d’amore: Mosshart canta testi taglienti come “stick with me under the last palm tree / and sip a little water from the dirty fountain meant to be / the sum of it all stick with me under the last palm tree / and sip a little water from the dirty fountain meant to be / the sum of it all.”

Girato dallo storico fotografo di rock e moda e pioniere del metaverso Steven Sebring, in uno studio cinematografico 3D costruito su misura, il video di “103” vede i Kills sotto il bagliore di un sole rabbioso e imponente. Vestiti con occhiali abbronzanti e occhiali da eclissi solare, con tute riflettenti abbinate, Mosshart e Hince si muovono con precisione, a loro agio nel caos del calore estivo.

God Games rappresta il classico botta e risposta tra la catarsi vocale di Mosshart e la spavalda chitarra di Hince, liscia come una ghigliottina. La coppia ha deciso di allargare i confini del loro suono caratteristico e di scrivere da nuove prospettive. Il risultato è che per la prima volta il duo scrive principalmente al pianoforte, incorporando innovative tessiture elettroniche, una produzione cristallina e testi profondamente umani, oltre a una collaborazione con il Compton Kidz Club Choir in “LA Hex” e “My Girls My Girls”. La scrittura è iniziata nel 2019 e il duo si è accampato in una vecchia chiesa per registrare l’album con il produttore Paul Epworth [Adele, Paul McCartney], vincitore di premi Oscar® e GRAMMY®, che è stato il loro primo fonico nel 2002.