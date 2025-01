QUEENS OF THE STONE AGE a Luglio 2025 in concerto a Pistoia e Romano d’Ezzelino (Vicenza)

I Queens Of The Stone Age tornano in Italia: quest’estate la band capitanata da Josh Homme sarà protagonista di due appuntamenti esplosivi.

15 luglio 2025 Pistoia

Piazza Duomo – Pistoia Blues Festival

+ The Amazons



16 luglio 2025 Romano D’Ezzelino (Vicenza)

Villa Ca’ Cornaro – AMA Music Festival Preview

+ The Kills + The Amazons

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3C4CUod

Vendita generale dalle ore 10:00 di venerdì 24 gennaio

Prevendita MyLiveNation dalle 10:00 del 22 gennaio

QUEENS OF THE STONE AGE

I Queens of the Stone Age sono un gruppo che ha scolpito il proprio nome con forza e originalità negli annali del rock. Fondato nel 1996 dal carismatico frontman Josh Homme, accompagnato attualmente da Troy Van Leeuwen, Dean Fertita, Michael Shuman e Jon Theodore, questo ensemble californiano ha saputo creare un suono unico che mescola il pesante con l’eclettico, creando un marchio indelebile nella storia della musica. Il risultato è un mix di stoner rock, alternative rock e elementi psichedelici che ha immediatamente attirato l’attenzione degli appassionati. Il debutto nel 1998 con l’omonimo album ha segnato l’inizio di un viaggio straordinario. Il successo è cresciuto con il tempo e nel corso degli anni la band ha sfornato opere maestre come “Rated R” (2000), “Songs for the Deaf” (2002) e “… Like Clockwork” (2013), guadagnandosi il rispetto della critica e il culto dei fan. Otto album in quasi 30 anni di carriera, che li ha imposti come una vera e propria fonte di ispirazione per un intero genere di musica rock e che li ha fatti entrare a pieno titolo nell’Olimpo della musica mondiale.

Con questo tour i Queens of the Stone Age portano sul palco i brani che hanno segnato le migliori pagine del rock degli anni scorsi, insieme ai pezzi dell’ultimo album “In Times New Roman…” (2023). Ritornelli ipnotici e groove irresistibili, arricchiti da sfumature di turbolenza emotiva, danno vita a uno spettacolo dal vivo travolgente e indimenticabile. La loro forza risiede non solo nella straordinaria maestria tecnica dei membri, ma anche nella continua capacità di sperimentare e innovare. Attitudine affinata nel tempo attraverso collaborazioni con artisti di spicco come Dave Grohl dei Foo Fighters, Mark Lanegan ed Elton John, che hanno impreziosito il loro repertorio e messo in evidenza l’eccezionale versatilità della band.

The Kills, duo anglo-americano formato da Alison Mosshart e Jamie Hince, rappresentano l’essenza del rock minimalista e travolgente. Dal loro ruvido album di debutto del 2003, hanno costantemente evoluto il proprio stile, combinando chitarre graffianti e suggestioni elettroniche, fino a diventare maestri di performance live intense e magnetiche.

The Amazons, band di Reading, incarna l’essenza dell’arena-rock melodico e graffiante, evolvendosi dal debutto indie-rock del 2017 a sonorità garage, hard-rock e pop-americana, distinguendosi per gli anthem epici e le potenti performance live che li hanno portati a condividere il palco con leggende come Muse e Royal Blood.

