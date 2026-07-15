QUEENS OF THE STONE AGE: guarda il nuovo video “Easy Street” feat Nikki Lane

Oggi i Queens of the Stone Age tornano con il nuovo singolo “Easy Street”, pubblicato su Matador Records. Presentato dal vivo durante l’acclamato Catacombs tour, e atteso con impazienza dai fan, è il primo brano inedito della band dopo In Times New Roman del 2023. La musica è serena e perfettamente imperfetta: chitarra acustica, sintetizzatori psichedelici e una sezione ritmica che respira di vita propria. Sotto la superficie emergono spigoli grezzi e un’ironia tagliente.

Ospite del brano è la cantante Nikki Lane, la cui voce arriva ruvida e dolce al tempo stesso, con il carattere grintoso di Wanda Jackson, e il suo timbro crea un contrasto con la linea vocale più morbida di Josh Homme.

«È una canzone piuttosto divertente. È come quando sbatti il gomito: fa ridere perché fa male e fa male perché fa ridere. Sei serio, ma allo stesso tempo è divertente», racconta Homme. «L’abbiamo realizzata come si farebbe con un demo. Niente click track, abbiamo lasciato gli errori. Il tempo accelera, rallenta, i battiti di mani non sono perfetti, ma nemmeno brutti, e proprio un battito un po’ sbagliato aggiunge quell’elemento umano che non puoi fingere.» E aggiunge: «Non parla solo di leggerezza. Parla del comprendere le imperfezioni della propria vita. La canzone, proprio come la tua vita, vive negli errori. Le sue imperfezioni sono imbattibili.»

“Easy Street” è accompagnata da un video diretto da Tony Wolski e Christopher Gruse, basato su un’idea di Homme. Il film si apre con un Homme malconcio e pieno di lividi che cerca di sfuggire a una variopinta banda di inseguitori, tra cui gli altri membri della band travestiti: un Juggalo, un Babbo Natale da centro commerciale, un tipo vestito di pelle e, naturalmente, un elegante cowboy alla guida di un cavallo minuscolo. La storia, però, sovverte le aspettative con un colpo di scena finale che rende omaggio proprio a quegli outsider che troppo spesso vengono liquidati con superficialità. Il brano è stato prodotto da Josh Homme e Michael Shuman. “Easy Street” è disponibile da oggi su Matador Records.