THE KILLS: ascolta i due nuovi singoli “New York” e “La Hex”

Oggi i The Kills, Alison Mosshart e Jamie Hince, pubblicano il loro primo disco di inediti dopo quasi sette anni. Il duo internazionale continua a dettare il ritmo del genere con una coppia di singoli, “New York” e “LA Hex“.Il primo evoca i classici Kills (riff di chitarra e iconica voce della Mosshart), il secondo, invece, sovrappone trombe distorte a un ritmo glitch e accattivante.



Ai nuovi brani si affiancano due video musicali, entrambi diretti da Andrew Theodore Balasia (Prada, Jeffrey Deitch Gallery). “New York” vede il duo a bordo ring insanguinati, mentre “LA Hex” li vede tra personaggi di Los Angeles adatti a un casting call di Harmony Korine. La Mosshart, celebre pittrice, ha realizzato da sola gli artwork di entrambi i singoli, che ricorda la sua serie di carte da gioco dipinte.

Per celebrare i singoli, la band ha annunciato eventi di lancio a New York e a Los Angeles con pop-up di merch esclusivi in entrambe le città. Giovedì 27 luglio la band farà da DJ in uno dei tanti spazi che compongono l’ampio studio di Steven Sebring, fotografo rock/moda e pioniere del metaverso. Giovedì 3 agosto la band si esibirà nella leggendaria Viper Room. I fan potranno partecipare a una festa privata con un DJ set dei Kills dopo la chiusura del pop-up di merchandising la sera stessa. “New York” / “LA Hex” sarà disponibile come edizione limitata di due tracce 7″. Il materiale autografato, in edizione limitata ed esclusiva, sarà disponibile agli eventi pop-up di New York e Los Angeles.



I Kills hanno totalizzato centinaia di milioni di stream attraverso album come Keep On Your Mean Side [2003], Now Wow [2005], Midnight Boom [2008] e Blood Pressures [2011]. Più recentemente, Ash & Ice acclamato da Pitchfork come “un disco ambizioso che racchiude tutto ciò che hanno fatto in precedenza“, mentre NME l’ha descritto come un “highlight della carriera“, assegnandogli quattro stelle su cinque. Dopo le lodi di Ash & Ice, la band si è avventurata a ritroso nel tempo, facendo un profondo tuffo nelle loro b-sides con Little Bastards [2020], un album compilation che contiene un demo inedito intitolato “Raise Me”. Nel frattempo, i The Kills hanno pubblicato una ristampa del loro celebre disco, No Wow (The Tchad Blake Mixes) [2022], con mix rimasterizzati e reimmaginati dei brani.

Nel 2023, i The Kills continuano a raggiungere nuove vette nella loro carriera. Sono la rara forza della natura la cui musica lascia gli spettatori a bocca aperta, e con queste nuove canzoni, “New York” / “LA Hex”, i Kills incidono ulteriormente i segni che hanno lasciato nel piegare i generi e spingere i confini musicali.