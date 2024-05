THE KILLS + Baba Ali: le foto e la scaletta del concerto al Columbiahalle di Berlino

Foto di Pier Paolo Campo

I The Kills sono in tour in europa per presentare il loro sesto album in studio, God Games, uscito lo scorso ottobre.

Nelle 12 tracce di God Games, il duo composto da Alison Mosshart e Jamie Hince, con questo album ipnotico e propulsivo, esplora nuovi sonorità, pur mantenendo la caratteristica spavalderia seduttiva della band.

I Kills hanno totalizzato centinaia di milioni di stream attraverso album come Keep On Your Mean Side [2003], No Wow [2005], Midnight Boom [2008] e Blood Pressures [2011]. Più recentemente, Ash & Ice acclamato da Pitchfork come “un disco ambizioso che racchiude tutto ciò che hanno fatto in precedenza”, mentre NME l’ha descritto come un “highlight della carriera”, assegnandogli quattro stelle su cinque.

Dopo le lodi di Ash & Ice, la band si è avventurata a ritroso nel tempo, facendo un profondo tuffo nelle loro b-sides con Little Bastards [2020], un album compilation che contiene un demo inedito intitolato “Raise Me”. Nel frattempo, i The Kills hanno pubblicato una ristampa del loro celebre disco, No Wow (The Tchad Blake Mixes) [2022], con mix rimasterizzati e reimmaginati dei brani.

Clicca qui per vedere le foto dei The Kills a Berlino (o sfoglia la gallery qui sotto).

THE KILLS – la scaletta del concerto di Berlino

Kissy Kissy

U.R.A. Fever

Love and Tenderness

103

Going to Heaven

Baby Says

New York

Wasterpiece

Kingdom Come

Hard Habit to Break

God Games

Telephone Radio Germany

Black Balloon

Tape Song

LA Hex

Doing It to Death

Future Starts Slow

BIS

Blank

Better Days

My Girls My Girls

Sour Cherry