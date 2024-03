IDLES: le foto e la scaletta del concerto alla Max-Schmeling-Halle di Berlino

Foto di Pier Paolo Campo

La band post punk-inglese, dopo il successo all’Alcatraz di quale giorno fa, prosegue il suo tour in Germania facendo tappa alla Max-Schmeling-Halle di Berlino.

Nei 5 anni trascorsi dall’album d’esordio “Brutalism” (2017), gli IDLES hanno collezionato traguardi eccezionali, tra cui un album al numero uno in classifica, molteplici tour sold out e partecipazioni come headliners ai più importanti festival internazionali. Il secondo disco “Joy as an Act of Resistance” (2018) ha consacrato il nome della band nella scena musicale inglese e mondiale, spianando la strada per l’enorme successo di “Ultra Mono” (2020), il loro primo album al numero 1 nel Regno Unito. “CRAWLER”, uscito nel novembre 2021, è riuscito ancora una volta a soddisfare le aspettative dell’intera fanbase internazionale, portando il sound della band a un nuovo livello con brani più melodici e introspettivi.

La band ha raccolto un gran numero di sostenitori: dai loro primi successi con il supporto di Steve Lamacq e BBC 6 Music, al circuito indipendente di musica dal vivo e la comunità di AFGang, con i quali hanno successivamente realizzato il film “Don’t Go Gentle: A Film About IDLES”, rilasciato in tutto il mondo e presentato a diversi festival del cinema internazionali.

IDLES – la setlist del concerto di Berlino

IDEA 01

Colossus

Gift Horse

Mr. Motivator

Mother

Car Crash

I’m Scum

1049 Gotho

The Wheel

Jungle

When the Lights Come On

Gratitude

Divide and Conquer

POP POP POP

Television

Roy

Samaritans

Grace

Crawl!

The Beachland Ballroom

Never Fight a Man With a Perm

Dancer

Danny Nedelko

Rottweiler (Featuring a snippet of C’est… more )