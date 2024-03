FILTER + Belmondo: le foto e la scaletta del concerto al Lido di Berlino

Foto di Pier Paolo Campo

Il fiore all’occhiello dell’industria rock statunitense, Filter, è tornato con un nuovo album verso la fine del 2023, pubblicato dalla Golden Robot Records. Richard Patrick (ex-Nine Inch Nails) e i suoi compagni hanno già rilasciato il singolo “For The Beaten”, che ha ricevuto ottime recensioni. Ad agosto/settembre la band partirà per un tour negli Stati Uniti insieme ad Alice Cooper e Rob Zombie.

La carriera di Richard Patrick è una visione di creatività multiforme, che ha espresso durante i suoi oltre 30 anni di produzione musicale professionale con la sua band Filter, varie collaborazioni, progetti paralleli, supergruppi, colonne sonore e composizioni per film. L’entrata in scena di Patrick nell’occhio pubblico è avvenuta come primo chitarrista dei Nine Inch Nails in tour. Patrick aveva incontrato il fondatore dei NIN, Trent Reznor, alla fine degli anni ’80 in un negozio di musica a Cleveland. I due divennero amici stretti e poi compagni di band. Patrick suonò con la band dal 1989 al 1993, apparendo in numerosi video musicali tra cui “Down in It”, “Head Like a Hole”, “Wish” e “Gave Up”. I Filter si formarono a Cleveland, nel 1993 quando Patrick lasciò i Nine Inch Nails. Il primo album dei Filter, “Short Bus”, fu pubblicato nel 1995 e divenne disco di platino, principalmente grazie al successo del loro primo singolo “Hey Man Nice Shot”. Il seguito, “Title of Record”, del 1999, ottenne anch’esso il disco di platino trainato dal grande successo crossover della canzone “Take a Picture”. Il terzo album dei Filter, “The Amalgamut”, fu pubblicato nel 2002, anche se le vendite rallentarono quando Patrick si ricoverò in riabilitazione dopo anni di grave abuso di alcol e droghe proprio mentre iniziavano i tour e la promozione dell’album. L’album generò comunque brani classici come “Where Do We Go from Here” e “American Cliché”. Dopo il rehab nel 2006, venne alla luce il progetto Army of Anyone – un supergruppo guidato da Patrick con Dean e Robert DeLeo degli Stone Temple Pilots e Ray Luzier dei Korn – che pubblicò un album e fece un tour prima che ognuno tornasse alle rispettive band. Patrick si concentrò nuovamente sui Filter, pubblicando “Anthems for the Damned” nel 2008, “The Trouble with Angels” nel 2010, “The Sun Comes Out Tonight” nel 2013 e “Crazy Eyes” nel 2016, e due singoli nel 2020. Ora sobrio da 20 anni e più concentrato che mai, Patrick è al centro della registrazione di un nuovo album dei Filter molto atteso (previsto per il 2023 su Golden Robot Records). Continua anche a comporre colonne sonore, produrre, scrivere, registrare e collaborare con altri musicisti in tutti i generi musicali.

Clicca qui per vedere le foto dei Filter a Berlino (o sfoglia la gallery qui sotto).

FILTER – la setlist del concerto di Berlino

You Walk Away

The Drowning

For the Beaten

Face Down

(Can’t You) Trip Like I Do

Obliteration

Jurassitol

Take a Picture

Captain Bligh

Thoughts and Prayers

So I Quit

Dose

Drug Boy

It’s Gonna Kill Me

Welcome to the Fold

Hey Man Nice Shot

The Take