LILCIU: guarda in anteprima il lyric video “Scrivere Normale”

“Scrivere normale” è un brano che si costruisce su un suono pop-punk con una piccola influenza trap.

Racconta di una ragazza, impegnata in una relazione per nulla sana, per cui l’autore aveva una cotta gigantesca. Questa storia d’amore le crea problemi di insonnia, bassa autostima arrivando a cambiare profondamente il suo carattere. Infatti si ritrova ad accettare comportamenti che mai avrebbe accettato prima, come tradimenti e bugie, pur di non porre fine alla relazione.

Una volta che però questa storia finisce, la ragazza si rende conto che è cambiata a tal punto da pensare solo a se stessa e di essere diventata egoista e molto simile al suo ex, che tanto l’ha fatta soffrire.

Commenta l’artista a proposito del brano: “Ho provato a raccontare di questa ragazza per cui avevo una cotta, ma che già era impegnata in una relazione che però le stava creando grossi problemi. Il messaggio nascosto in questo brano è che spesso le relazioni arrivano a cambiarci nel profondo e nemmeno ce ne accorgiamo, se non quando questi cambiamenti sono già avvenuti.”

Il video di “Scrivere normale” è stato realizzato durante lo shooting fotografico a cui sono aggiunte delle piccole animazioni per enfatizzare le parole.

LILCIU

LILCIU, o abbreviato CIU, nome d’arte di Stefano Porteri, è un cantante, batterista e chitarrista italiano. Nei primi anni 2000, scopre fin da subito una forte tendenza ad esplorare i vari generi musicali dai cantautori italiani arrivando al metal più estremo, cosa che influenzerà moltissimo il suo stile musicale.

Negli anni ha fondato, suonato o collaborato in svariati progetti musicali e nel 2022 da vita al suo progetto solista chiamato LILCIU per via del suo soprannome, Ciuino.

A fine 2022 vede la luce il primo singolo “Strappato”, prodotto dal produttore e dj Don Joe, brano Electro-Pop dove si trovano citazioni e metafore di ogni genere. Prosegue nel 2023 con 4 singoli, “5INQUE VOCALI”, “A1”, “NULLA DENTRO”, “PEGGIO X ME”, brani che spaziano dall’electro-pop all’indie fino ad arrivare al pop

punk con influenze emo-trap. All’inizio del 2024 pubblica il suo sesto singolo, “ALTERAZIONI” prodotto da Peter Millie, brano con una forte identità emo-trap dal tono malinconico che affronta diversi temi, dall’abuso di sostanze fino a storie sentimentali che non possono funzionare. L’8 marzo pubblica “DEMONI INVISIBILI” prodotto dalla giovane Arianna Ruggeri, brano che narra di uno stupro, usando in maniera critica il llinguaggio che spesso viene usato per minimizzare queste situazioni di abusi. L’ottavo singolo uscito ad aprile s’intitola “VORREI SAPER” ed è prodotto da Daniele Raciti, (già produttore di Nulla Dentro).

Quest’ultima uscita parla di una modella all’apice della carriera e dei problemi di coppia che sono scaturiti dal grosso impatto mediatico che l’ascesa nel mondo della moda le ha dato. Tutto raccontato su una strofe trap e ritornelli house. Questo cambio continuo di direzione è alla base dell’espressione dell’artista, specchio del suo modo di vedere e vivere la musica, rifiutando schemi e possibili etichettature di genere.



