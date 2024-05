LEAH KATE + Nicole Bullet + Hunter Daily + Ceara Cavalieri + Izza: foto e scaletta del concerto al Santeria Toscana di Milano

Foto di Luna La Chimia



“The Super Over Tour” – Il Tour Nei Club Europei

Leah Kate, la giovane cantautrice dall’anima rock, è tornata in Italia per uno show unico con cui ha presentato al suo fedelissimo pubblico gli inni pop/rock contenuti nel suo album “Super Over” pubblicato nel Luglio 2023.

Il Concerto di Leah Kate

Dopo le apertura di altrettante giovani artiste americane quali Izza, Ceara Cavalieri, Hunter Daily e l’italiana Nicole Bullet, Leah Kate è salita sul palco con tutta la sua contagiosa energia con cui ha coinvolto il pubblico di affezionati presenti per lei al Santeria.

Le canzoni di Leah Kate sono intime e taglienti, il tipo di brani che sa conquistare gli ascoltatori di tutto il mondo, abbinando ritornelli esplosivi a strofe toccanti dense di particolari. Con il successo dell’irriverente della breakup song “10 Things I Hate About You”, la cantante di Los Angeles sta realizzando il suo sogno d’infanzia di diventare una star del pop, toccando il cuore dei suoi fan e condividendo i propri sentimenti.

È un sound che ha perfezionato nel suo EP “Alive and Unwell”, irriverente e al tempo stesso emotivo. Introspettivo e confident, vede Leah Kate scavare ancora di più in profondità, incarnando sia la spavalderia che la cruda vulnerabilità dei grandi del rock che l’hanno preceduta.

Scrivere canzoni per Leah è catartico e terapeutico, un sentimento che ha riversato anche nel suo ultimo album, “Super Over”, protagonista di questo tour.

LEAH KATE – La Scaletta del concerto di Milano

Super Over

Alive And Unwell

Space

Don’t Get Over It Get Even

But I Lied

Happy

Bored

Unbreakup

Lying To My Dad

Desperate

Hot All The Time

I Forgot

That’s What Girls Do

Fuck Up The Friendship

Weird

Life Sux

Bad Taste

Fuck You Anthem

So Not Sober

911

10 Things I Hate about You