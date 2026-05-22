ECCA VANDAL in concerto il 3 settembre alla Santeria Toscana di Milano

La cantautrice e performer ECCA VANDAL arriva live in Italia, per un unico appuntamento, il3 settembre 2026 alla Santeria Toscana 31 di Milano. In occasione del live, l’artista presenterà dal vivo “LOOKING FOR PEOPLE TO UNFOLLOW”, il nuovo album disponibile da venerdì 22 maggio e anticipato dal singolo “SORRY! CRASH!”.

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“LOOKING FOR PEOPLE TO UNFOLLOW” è un progetto intenso e personale, nato dal desiderio di eliminare tutto ciò che prosciuga energie e distorce la percezione della realtà. L’artista racconta: «I sistemi, le tendenze, l’illusione della connessione continua. Trovo forza nell’essere sincera e diretta, soprattutto in questo momento storico e come donna cresciuta in una cultura che mi diceva che non potevo esserlo».

L’energia del progetto emerge chiaramente in “SORRY! CRASH!”, che segue i singoli già pubblicati “MOLLY”, “CRUISING TO SELF SOOTHE”, “BLEED BUT NEVER DIE” e “THEN THERE’S ONE”.

L’album è stato registrato e prodotto da Ecca insieme a Richie Buxton nella cameretta d’infanzia del produttore, e, riguardo il processo creativo, l’artista ha dichiarato:

«Abbiamo eliminato tutto ciò che non ci rappresentava più: le scadenze, le metriche, la pressione costante di dover “restare visibili” online. Ci siamo allontanati dal rumore dei social per guardarci dentro davvero. Nella cameretta d’infanzia di Richie abbiamo costruito un piccolo home studio: quattro mura che, col tempo, sono diventate il nostro intero universo. La connessione internet era lentissima, e questo ci ha permesso di scollegarci completamente dalle dinamiche del mondo online.

Immersi nella periferia bayside di Melbourne, lontani dai nostri amici del centro città, quella stanza è diventata il nostro mondo per quasi due anni. Ha accolto tutto il nostro caos, ma anche tutta la nostra lucidità: una sorta di rifugio creativo dove tornare a vivere, giocare e sperimentare come adolescenti. Abbiamo ricominciato a creare con le mani, dando valore a qualcosa di tangibile, imperfetto e autentico.

Volevamo celebrare il concetto di album come opera completa, in un momento in cui tutto sembrava ridursi a frammenti di quindici secondi e contenuti costruiti per gli algoritmi. Così abbiamo lasciato alle spalle il rumore dell’industria musicale, le opinioni e le pressioni esterne, per costruire il nostro spazio sicuro. E, sinceramente, è stata la scelta migliore che potessimo fare».

Nel corso della sua carriera, Ecca Vandal si è esibita sui palchi di alcuni dei festival più importanti al mondo, incluso il Coachella dello scorso mese, e ha condiviso il palco con artisti del calibro di Limp Bizkit, Queens of the Stone Age, IDLES e The Prodigy. Le sue performance ad alta intensità sono diventate un vero e proprio marchio di fabbrica, grazie a uno stile che fonde punk, jazz, hip hop ed elettronica in una proposta sonora unica e immediatamente riconoscibile.

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