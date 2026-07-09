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STEEL PANTHER: le foto del concerto alla Santeria Toscana di Milano

Steel Panther concerto Santeria Toscana Milano del 7 luglio 2026

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Steel Panther in concerto alla Santeria Toscana 31 di Milano foto di Katarina Dzolic per www.rockon.it
Steel Panther in concerto alla Santeria Toscana 31 di Milano foto di Katarina Dzolic per www.rockon.it

Foto di Katarina Dzolic

Dopo il cambio di location che ha portato il concerto dall’Alcatraz alla Santeria Toscana 31, gli Steel Panther sono tornati a Milano per la tappa italiana dell’Europe Twenty Twenty S€X Tour, confermando il particolare format che da oltre vent’anni caratterizza le esibizioni della band californiana: un equilibrio tra concerto, spettacolo comico e omaggio al glam metal degli anni Ottanta.

Nati a Los Angeles all’inizio degli anni Duemila, gli Steel Panther hanno costruito la propria carriera proponendo una rilettura ironica dell’immaginario hair metal, esasperandone gli stereotipi attraverso testi provocatori, doppi sensi e un’interazione costante con il pubblico. Accanto alla componente teatrale rimane però centrale l’aspetto musicale, con una band composta da musicisti di grande esperienza che dal vivo ripropongono un repertorio ormai consolidato.

A Milano il pubblico ha risposto numeroso, partecipando fin dalle prime battute alle continue gag tra un brano e l’altro, elemento ormai imprescindibile dei concerti degli Steel Panther. Le provocazioni, le improvvisazioni e i lunghi momenti di dialogo con la platea si sono alternati ai pezzi più conosciuti del gruppo, tra cui Death to All But MetalFriends with BenefitsGloryhole e Fat Girl (Thar She Blows), mantenendo un ritmo costante per tutta la durata dello spettacolo.

Come da tradizione, lo show non si è limitato all’esecuzione dei brani, ma ha dato ampio spazio all’intrattenimento, coinvolgendo il pubblico con siparietti e battute che rappresentano uno degli elementi distintivi della band. Una formula che continua a dividere chi cerca esclusivamente un concerto rock e chi, invece, partecipa proprio per l’aspetto più teatrale e irriverente della loro proposta.

Ad aprire la serata sono stati i francesi Lucie Sue, che hanno presentato un set compatto caratterizzato da sonorità hard rock moderne con influenze alternative. L’esibizione ha contribuito a scaldare il pubblico in vista dell’arrivo degli headliner, offrendo un’introduzione coerente con il resto della serata.

Il ritorno degli Steel Panther a Milano ha quindi riproposto uno spettacolo fedele alla loro identità: un live in cui musica, comicità e provocazione procedono di pari passo, davanti a un pubblico che conosce bene le regole del gioco e continua a partecipare con entusiasmo.

Clicca qui per vedere le foto degli Steel Panther a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

Steel Panther
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