DECLAN MCKENNA + Soft Launch: le foto e la scaletta del concerto all’Astra Kulturhaus di Berlino

Foto di Pier Paolo Campo

È stato definito la “voce della Generazione Z” da media come BR Puls e l’Evening Standard ed è stato considerato una delle nuove leve dell’indie. Il cantautore inglese Declan McKenna sta seguendo grandi orme: con modelli di riferimento come David Bowie o St. Vincent, sale sul palco con il fascino di un Harry Styles in veste indie. Ma Declan McKenna non si limita a mettere insieme un energico indie pop con un tocco rock e testi anthemici, ma affronta anche temi sociali attuali.

Il brano ha anche creato scompiglio nell’industria musicale, con ben 40 etichette che all’epoca si contendevano la sua firma. Si creò un vero e proprio clamore, che negli ultimi anni ha preso ancora più slancio. Ma Declan è rimasto fedele a se stesso e ha continuato a combinare indie pop melodico e ballabile con testi sofisticati. Ha appena annunciato il suo terzo album in studio “What Happened To The Beach?”, che uscirà nel febbraio 2024.

Un trailer dell’album dà già un’idea di come sarà dopo l’uscita: I giornalisti musicali raccontano una musica senza eguali, McKenna può essere visto sui palchi dei più grandi festival – e viene intervistato dopo la sua scomparsa trentennale. È già chiaro che alcune di queste visioni stanno diventando realtà. L’unica cosa che non vogliamo vedere nella realtà è la scomparsa di Declan McKenna dalle scene per 30 anni. Fortunatamente, sembra che non accadrà nemmeno questo: ad aprile sarà in tour in Germania con il suo nuovo album.

Clicca qui per vedere le foto di Declan McKenna a Berlino (o sfoglia la gallery qui sotto).

Declan McKenna – la setlist del concerto di Berlino

Sympathy

Why Do You Feel So Down

Mulholland’s Dinner and Wine

WOBBLE

The Kids Don’t Wanna Come Home

Elevator Hum

The Key to Life on Earth

You Better Believe!!!

I Write the News

Make Me Your Queen

Mezzanine

Isombard

Beautiful Faces

Nothing Works

Brazil

The Phantom Buzz (Kick In)

It Takes 4

It’s an Act

BIS

Eventually, Darling

Mystery Planet

British Bombs