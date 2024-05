GIONNYSCANDAL: Guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Torino

Foto di Luca Moschini

Giovedì 16 maggio l’energia di GionnyScandal, ha invaso il palco di Hiroshima Mon Amour nell’ambito del suo Black Tour 2, ispirato al suo ultimo album, “Black Mood 2”.

Originario della provincia di Matera, GionnyScandal si appresta a catturare l’attenzione del suo pubblico con melodie che esplorano i temi della nostalgia e dell’amore, composte nella tranquillità del cortile di casa. Con una carriera in costante ascesa, testimoniata da oltre due milioni di follower sui suoi canali online, GionnyScandal invita i suoi fan a una serie di concerti intimi per vivere l’esperienza della sua musica dal vivo.

Classe 1991, GionnyScandal, al secolo Gionata Ruggieri, è un cantautore e produttore discografico. Prima di avvicinarsi al rap, milita in una band emo in veste di cantante e chitarrista, influenzato da gruppi come My Chemical Romance e Blink-182.

A seguito dell’acclamato “Black Mood” uscito quattro anni prima, “Black Mood 2”, il nono album del rapper, è un disco di rivalsa, un album personale, che parte dall’oscurità e punta dritto alla luce. Come Gionata, che negli ultimi anni ha affrontato il buio della depressione e la luminosità degli occhi del padre biologico che finalmente ha ritrovato.

Clicca qui per vedere le foto di GionnyScandal in concerto a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).

GionnyScandal: la scaletta del concerto di Torino

INTRO ROBOT

CLIMAX

AMERICA

PER SEMPRE

PUM PUM PUM

PESCA

ANNEGANDO FEAT. MYA

IRIDE FEAT. SARA NALDI

IL PROBLEMA ERO 10

MALE

TI AMO TI ODIO

6 CHIAMATE PERSE

E DIMMI SE FEAT IVY

SEI PARTE DI ME

COME NOI NESSUNO MAI

SALVAMI

ANESTESIA

BUONGIORNO

SOLO TE E ME

BUIO LUCE