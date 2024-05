DIROTTA SU CUBA: foto e scaletta del concerto al Viper Theatre di Firenze

Foto di Luna La Chimia



“Gelosia 30th BDay – Let’s Celebrate Tour!” – Il Tour Nei Club

I Dirotta Su Cuba, la nota band fiorentina simbolo del funky italiano, si sono esibiti ieri sera al Viper di Firenze per celebrare i treant’anni dall’uscita di “Gelosia”, il brano con cui hanno raggiunto il successo nei primi anni novanta.

Il Concerto dei Dirotta su Cuba al Viper di Firenze

Con il loro sound unico e inconfondibile inaugurarono nel 1994 il periodo più acid jazz e funk che l’Italia abbia mai avuto.

Sono passati 30 anni da allora e i Dirotta su Cuba, tra vicissitudini, separazioni e cambi di line up sono ancora in attività.

La band si è esibita ieri sera al Viper con una rinnovata line up di cinque musicisti e, come sempre al microfono, l’unica e sola Simona Bencini, voce storica della band, che ha tenuto il palco come solo in pochi artisti sanno fare.

Durante il concerto, Simona ha spesso parlato con il pubblico raccontando di come sono stati questi trent’anni, salutando amici e colleghi presenti tra i pubblico e ribadito come riportare la musica dei Dirotta Su Cuba live sia ormai diventata una missione per lei e che questi dieci anni di assenza dai palchi fiorentini si sono fatti sentire. Simona non vedeva proprio l’ora di tornare a esibirsi nella sua città natale.

Tra il pubblico, anche molti dei musicisti che negli anni hanno fatto parte del gruppo e per il gran finale è tornato alle tastiere Rossano Gentili, il fondatore dei Dirotta Su Cuba, per suonare ancora una volta la melodia di “Gelosia”.

Il Compleanno di “Gelosia”



Ieri sera al Viper, più che un concerto, c’è stata una vera e propria festa di compleanno con una band carica e felice di festeggiare con i fan di sempre e chi ha contribuito al suo lungo percorso professionale e al raggiungimento di questo traguardo.

Come ogni festa di compleanno che si rispetti, terminato il concerto, è stata portata una torta sul palco, con tanto di candeline da spegnere, la classica canzone di accompagnamento cantata da tutti coloro che erano presenti al Viper e tanti coriandoli dorati per festeggiare i 30 anni dall’uscita di Gelosia e il ritorno in attività della band.

DIROTTA SU CUBA – La Scaletta del concerto di Firenze

Intro

Liberi

Legami

I Silenzi

Macchina

Vivere Con Te

Dove Sei

È andata Così

Bang

Nothing!

Sensibilità

Notti D’Estate

Sì Viaggiare

Jesahel

Gelosia (con Rossano Gentili)