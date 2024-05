SZIGET Festival 2024: vinci una coppia di biglietti per il festival dI Budapest

Uno dei più grandi festival d’Europa si terrà a Budapest dal 9 al 12 agosto sull’Isola di Obuda il grande parco naturale della capitale ungherese.

Una vacanza totale, dove arte, musica, cultura e socialità si fondono in un’esperienza difficilmente ripetibile altrove e che si sussegue da decenni conservando sempre la solita filosofia e il solito approccio da parte dei visitatori.

Per partecipare al concorso e vincere una coppia di biglietti – valido per 3 giorni a scelta del festival

Le vendite dei biglietti per l’edizione 2024 stanno procedendo spedite al punto che rispetto alla scorsa edizione risultano già acquistati il doppio degli abbonamenti da 6 giorni. Si prevede una grande affluenza che in gran parte verrà accolta nelle aree di campeggio interne all’isola fornite di adeguate strutture come bagni e docce al servizio delle decine di migliaia di Szitizen pronti a immergersi nella pura atmosfera della manifestazione.

La città di Budapest è facilmente raggiungibile dall’Italia che può contare su molteplici collegamenti aerei con quasi tutti i più grandi capoluoghi del nostro paese. Invece, per chi volesse raggiungere il festival in Bus organizzato o in auto, l’ autostrada fornisce un itinerario comodo e ben servito per gli amanti della guida. Il Bus organizzato partirà il 6 agosto sera da Bologna, Padova e Trieste. Nei pressi dell’area festival è anche presente un parcheggio che può essere prenotato dal sito ufficiale della manifestazione.

Il Sziget Festival si svolge in città, a meno di 20 minuti dal centro urbano ed è collegato benissimo sia dai mezzi pubblici che dal servizio Taxi convenzionato. In aggiunta ai normali servizi, solo per i giorni dal 6 al 13 agosto, si può acquistare il Sziget City Pass by Budapest Card che permette di accedere alle terme gratuitamente, di usufruire della navetta per la tratta dall’aeroporto all’isola e viceversa, di utilizzare i mezzi pubblici e di approfittare degli innumerevoli sconti nei musei, ristoranti e luoghi di attrazione o monumenti.

LINE UP SZIGET FESTIVAL 2024

Fred again.. / Halsey / Janelle Monáe / Kylie / Liam Gallagher / Martin Garrix / Sam Smith / Skrillex / Stormzy / Bebe Rexha / FISHER / Louis Tomlinson / RAYE / Four Tet / Tom Odell / Aurora / Azahriah / Big Thief / Fontaines D.C. / Marc Rebillet / Becky Hill / MØ / ARTBAT / L’impératrice / Yves Tumor / Crystal Fighters / LANY / Sven Väth / Richie Hawtin / Teezo Touchdown / Barry Can’t Swim / grandson / Honey Dijon / Dom Dolla / ANOTR / Apashe with Brass Orchestra / MEUTE / Loco Dice / Overmono / Argy / Nico Moreno / Nia Archives / Kevin de Vries / Editors / Kiasmos live / Modeselektor / NTO / Enrico Sangiuliano / Joris Voorn / KI/KI / Job Jobse / Eric Drew & Octo Octa / NEIL FRANCES / Franc Moody DJ set / Luude / Camo & Krooked / DubVision / Tkay Maidza / LIBERATO / ZOLA / Zoe Wees / Joker Out / Goldband / Yard Act / Joesef / Joost / Warhaus / Sam Paganini / Ellen Allien / Fideles / Colyn / Anfisa Letyago / Len Faki / Charlie Sparks / Dyen / Rebūke / Daria Kolosova / LP Giobbi / Tinlicker / Chloé Caillet / VICTORIA (dei Maneskin) / AMÉMÉ / Artemas / New West / Nova Twins / Blondshell / Mannequin Pussy / Wednesday / Royel Otis / Dead Poet Society / Karpe / DAGNY / Pip Blom / P Money / Whiney / L’Entourloop / Ari Abdul / Iñigo Quintero / Jeremias / Sullivan King / Songer / MUST DIE! / Riot Ten / WHIPPED CREAM / Kojaque / Tini Gessler / D-Sturb / Rebelion / Venerus / Marc Maya / Sarah Story and many more…

LINE UP ITALIANA SZIGET FESTIVAL 2024

LIBERATO / VICTORIA DJSET (Makeskin) / Naska / Venerus / Rhove / Laila Al Habash/ Giuse The Lizia/ dj WAD / One Eat One / Folkatomik/ Enrico Sangiuliano / Sam Paganini / Fideles / Anfisa Letyago / Elasi/ Popa/ WISM / 43.Nove / Guatemala/ LELAND DID IT/ Alex the Judge and the Forbidden Fruits