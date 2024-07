TOTO + Marcus Miller: foto e scaletta del concerto al Lucca Summer Festival 2024

Foto di Luna La Chimia

I Toto, la rock band statunitense da sempre considerata tra le migliori al mondo in fatto di suoni e di arrangiamenti, hanno registrato l’ennesimo sold out al Lucca Summer Festival ieri sera in Piazza Napoleone.

“Dogz Of Oz Tour 2024” – La Quarta Volta Dei Toto Al Lucca Summer Festival

I Toto, band di successo dagli anni ’70, si sono esibiti ieri sera davanti a 8 mila spettatori in Piazza Napoleone.

Quella di ieri sera è stata la penultima serata in cartellone prevista per la manifestazione lucchese ed ha registrato il sold out.

Ci sono poche band al mondo che hanno saputo creare un legame più forte con il pubblico Italiano di quanto abbiano fatto i Toto. La band di Steve Lukather e soci ha cementato negli anni questo rapporto con brani che hanno prima dominato le classifiche e poi sono entrate nella leggenda.

Tra queste, presenti in scaletta “Hold the line“, “99“, “Georgy Porgy“ fino ad arrivare al gran finale con “Rosanna” e “Africa” cantata completamente insieme al pubblico di Lucca.

La formazione ha subito numerose variazioni nel corso degli anni, ma ancora oggi il chitarrista Steve Lukhater e il tastierista David Paich (membri fondatori nel 1976 insieme ai fratelli Steve e Jeff Porcaro, Bobby Kimball e David Hungate), ne fanno parte, con il cantante Joseph Williams e i turnisti John Pierce, Shannon Forrest e Greg Phillinganes e Warren Ham.

Marcus Miller: Per La Quinta Volta Protagonista Al Summer

Marcus Miller è ormai “lucchese d’adozione“: per la quinta volta protagonista al Summer, per due volte al Teatro del Giglio e docente per una “lectio magistralis“ al Conservatorio “Boccherini“. Musicista, compositore e produttore, ha collaborato a lungo con l’immenso Miles Davis, suonando ma anche componendo con lui e producendo sei album, tra i quali il capolavoro “Tutu“, quando Miles non si fidava praticamente di nessuno.

Miller è da molti anni l’indiscusso numero uno del basso elettrico e anche come solista ha incontrato il favore del pubblico e della critica, vincendo anche un Grammy. Inoltre la Fender, che fabbrica il basso usato da Miller, ha battezzato con il suo nome uno dei suoi più celebri bassi jazz.

Il suo concerto è stato molto apprezzato dal pubblico del festival che ha più volte accompagnato con battiti di mani estasiate le sue canzoni.



TOTO: La Scaletta Del Concerto a Lucca

Orphan

Hold The Line

I’ll Be Over You

White Sister

Keyboard Solo

Georgy Porgy

Pamela

I’ll Supply The Love

Home Of The Brave

Drum Solo

Whit A Little Help From My Friends

Rosanna

Africa