Connect with us

Hi, what are you looking for?

Concerti

RONNIE WOOD: il chitarrista dei Rolling Stones in concerto il 17 Luglio a Lucca

Il chitarrista dei Rolling Stones arriva al Lucca Summer Festival.

Published

Il Lucca Summer Festival annuncia uno degli appuntamenti più prestigiosi dell’estate 2026: il 17 luglio in Piazza Napoleone arriverà Ronnie Wood & His Band, per un concerto che rappresenterà l’unica data italiana dell’artista.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3ZUOIS4

Lo show sarà una grande retrospettiva della straordinaria carriera di Ronnie Wood, concepita a supporto dell’uscita di Fearless: Anthology 1965–2025, il doppio album che raccoglie sessant’anni di musica e creatività. L’antologia attraversa tutte le tappe fondamentali del suo percorso artistico: dalle prime registrazioni negli anni Sessanta, passando per l’esperienza con la Jeff Beck Group, il successo internazionale con i Faces, fino al lungo e leggendario sodalizio con i The Rolling Stones, di cui è membro ufficiale dal 1975.

Fearless include momenti chiave tratti da tutti e sette gli album solisti in studio di Wood, oltre a brani essenziali realizzati con gli Stones, i Faces, Rod Stewart, Ronnie Lane e altri protagonisti della scena rock internazionale. Il progetto contiene inoltre quattro brani inediti, primo nuovo materiale solista dal 2010 (I Feel Like Playing), che arricchiscono ulteriormente una raccolta già monumentale

Due volte inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, Ronnie Wood è una pietra miliare del rock mondiale: chitarrista virtuoso, cantautore, performer carismatico e artista visivo, il suo nome è inciso nel DNA della musica contemporanea.

Il concerto di Lucca offrirà al pubblico italiano un viaggio attraverso oltre sei decenni di storia del rock, in una cornice unica come Piazza Napoleone, cuore storico del festival.

RONNIE WOOD

17-07-2026 – LUCCA – LUCCA SUMMER FESTIVAL

Piazza Napoleone ORE 21:30

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3ZUOIS4

In this article:, ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Neil Young | Photo credit Danny Clinch Neil Young | Photo credit Danny Clinch

Concerti

NEIL YOUNG and The Chrome Hearts a Luglio in concerto a Lucca e Codroipo (Udine) – annullato

Neil Young and The Chrome Hearts annunciano le due imperdibili tappe italiane del Love Earth Tour 2026. Dopo un fitto calendario attraverso Regno Unito...

21/11/2025

Concerti

ALABAMA SHAKES + MATT BERNINGER (The National) in concerto il 7 Luglio 2026 a Lucca Summer Festival

Lucca Summer Festival annuncia il primo grande concerto in Piazza Napoleone dell’edizione 2026.

12/11/2025
Photographs by Hiro - The Rolling Stones Photographs by Hiro - The Rolling Stones

Dischi

The ROLLING STONES: esce il 14 novembre “Black and Blue” 50th Anniversary

Quasi cinquant’anni dopo la sua uscita originale, i Rolling Stones sono pronti a celebrare il loro rivoluzionario album del 1976 Black and Blue con un cofanetto...

24/09/2025

Concerti

JAMIROQUAI in concerto il 4 Luglio 2026 al Lucca Summer Festival per l’unica data italiana

Lucca Summer Festival 2026: JAMIROQUAI primo grande annuncio

16/09/2025