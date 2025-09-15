Connect with us

Concerti

JAMIROQUAI in concerto il 4 Luglio 2026 al Lucca Summer Festival per l’unica data italiana

Lucca Summer Festival 2026: JAMIROQUAI primo grande annuncio

Published

Lucca Summer Festival apre ufficialmente il sipario sull’edizione 2026 con un annuncio di straordinario rilievo: Jamiroquai, una delle band più iconiche della scena mondiale, sarà protagonista sul palco dell’Area Mura Storiche di Lucca sabato 4 luglio, per l’unica data italiana del tour.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4gld9iQ

La vendita generale dei biglietti aprirà alle ore 12.00 del 19 settembre

Dopo il successo dell’ultima edizione, il Festival sceglie di inaugurare il proprio cartellone con un nome che ha segnato la storia della musica contemporanea. Guidati dal carismatico Jay Kay, i Jamiroquai hanno saputo creare un sound unico e riconoscibile, mescolando funk, soul e acid jazz in una formula che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo.

Con oltre 30 milioni di dischi venduti e hit intramontabili come Virtual Insanity, Cosmic Girl e Deeper Underground, i Jamiroquai sono sinonimo di energia, groove e spettacolo. Il live di Lucca si annuncia come un evento memorabile, capace di accendere l’estate italiana e di confermare il Lucca Summer Festival come una delle rassegne più prestigiose a livello internazionale.

JAMIROQUAI

04-07-2026 – LUCCA SUMMER FESTIVAL Mura Storiche
ORE 21:30

Anche per il 2026 R101 si conferma radio partner del Lucca Summer Festival e festeggia l’annuncio del primo grande artista con un regalo speciale per gli ascoltatori: una presale esclusiva dalle ore 10.00 del 18 settembre alle ore 11.00 del 19 settembre. Per accedere basterà registrarsi sul sito https://tidd.ly/4mlnBbH.

La vendita generale dei biglietti aprirà alle ore 12.00 del 19 settembre.

