Concerti

NEIL YOUNG and The Chrome Hearts a Luglio in concerto a Lucca e Codroipo (Udine)

Neil Young | Photo credit Danny Clinch
Neil Young | Photo credit Danny Clinch

Neil Young and The Chrome Hearts annunciano le due imperdibili tappe italiane del Love Earth Tour 2026.

Dopo un fitto calendario attraverso Regno Unito ed Europa, la leggendaria band approderà in Italia per due soli appuntamenti: il 14 luglio a Lucca Summer Festival (Area Mura Storiche) e il 16 luglio a Villa Manin a Codroipo (UD).

Le due date italiane chiuderanno il segmento europeo del tour, che vede Neil Young nuovamente accompagnato dai Chrome Hearts: Spooner Oldham (tastiere), Micah Nelson (chitarra, cori), Corey McCormick (basso, cori), Anthony LoGerfo (batteria) e Neil Young (voce, chitarra, piano).

NEIL YOUNG

14-07-2026 – LUCCA SUMMER FESTIVAL Mura Storiche ore 21:30

16-07-2026 – CODROIPO (UDINE) Villa Manin ore 21:00
PIT in piedi                          € 113,00 + dp
Posto unico in piedi           € 78,00 + dp
Tribuna bassa                     € 104,00 + dp
Tribuna alta                        € 86,00 + dp

Archive Presale:
Biglietti in vendita in Presale esclusiva lunedì 24 novembre ore 10:00 fino a mercoledì 26 novembre ore 10:00.

Presale Virgin Radio:
Biglietti in vendita in presale esclusiva Virgin Radio da mercoledì 26 novembre ore 10:00 fino a giovedì 27 novembre ore 23:59.

Vendita generale:
Biglietti disponibili in vendita generale online dalle ore 10:00 di venerdì 28 novembre.

