MARCUS MILLER celebra MILES DAVIS: a Luglio 2026 in concerto a Udine, Roma, Lucca, Pompei e Bari

MARCUS MILLER celebra MILES DAVIS nel centenario della nascita “WE WANT MILES!” con cinque eventi unici in Italia con una All-Star band di leggende del Jazz

15 luglio | Castello Di Udine | Udine

20 luglio | Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone – Cavea | Roma

21 luglio | Lucca Summer Festival – Piazza Napoleone | Lucca

22 luglio | Anfiteatro Scavi Di Pompei | Pompei

30 luglio | Fiera Del Levante | Bari

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/47Ovkep

Marcus Miller, uno dei grandi innovatori del linguaggio del jazz e del basso elettrico, torna in Italia nell’estate 2026 con “We Want Miles!”, un progetto speciale dedicato ai 100 anni dalla nascita di Miles Davis, artista con cui Miller ha avuto un legame creativo e umano profondo. Con Miles ha firmato album divenuti pietre miliari come Tutu, Amandla, Siesta ridefinendo il linguaggio del jazz moderno e imprimendo la propria voce in modo indelebile nella storia della musica.

UN’ALL-STAR BAND CHE HA SCRITTO LA STORIA DEL JAZZ

Per omaggiare Miles Davis, Miller ha riunito alcuni dei suoi leggendari collaboratori:

MIKE STERN (chitarra)

BILL EVANS (sax)

MINO CINELU (percussioni)

Accanto a loro, tre musicisti di talento che condividono con Marcus Miller anni di tournée internazionali:

RUSSELL GUNN (tromba)

BRETT WILLIAMS (tastiere

ANWAR MARSHALL (batteria)

