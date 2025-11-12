ALABAMA SHAKES + MATT BERNINGER (The National) in concerto il 7 Luglio 2026 a Lucca Summer Festival

Martedì 7 luglio saliranno sul palco gli Alabama Shakes, una delle band più acclamate dell’ultimo decennio, che tornano in Italia dopo oltre dieci anni d’assenza, e prima di loro Matt Berninger, voce e frontman di The National, con un set speciale in cui presenterà dal vivo il suo nuovo progetto solista Get Sunk. Per entrambi sarà l’unica data italiana.

Dopo un silenzio lungo otto anni, gli Alabama Shakes sono tornati a calcare le scene con un tour mondiale che segue il grande ritorno annunciato nel 2025 e segna la reunion di Brittany Howard, Heath Fogg e Zac Cockrell, pronti a regalare al pubblico nuova musica e tutta l’energia che li ha resi una delle band simbolo della scena americana. Con gli album Boys & Girls e Sound & Color, la formazione di Athens (Alabama) ha ridefinito i confini del rock contemporaneo fondendo soul, blues e psichedelia in uno stile inconfondibile, conquistando pubblico e critica a livello mondiale. Vincitori di 4 Grammy Awards, gli Alabama Shakes sono stati celebrati da Rolling Stone e The New York Times Magazine per l’intensità e l’evoluzione del loro suono, diventando una delle realtà più influenti dell’ultimo decennio.

Lo special guest della serata sarà Matt Berninger, voce inconfondibile e penna ispirata dei The National, che arriverà a Lucca per presentare il suo secondo album solista Get Sunk (Book/Concord Records), pubblicato nel 2025. Prodotto da Sean O’Brien, il disco esplora con lirismo e profondità i temi dell’identità e della rinascita creativa, e conferma Berninger come uno dei più raffinati narratori del panorama indie-rock internazionale. Dopo l’acclamato debutto Serpentine Prison, Get Sunk segna una nuova tappa nel percorso artistico di un autore capace di trasformare fragilità e introspezione in pura bellezza musicale.

Il concerto del 7 luglio 2026 rappresenta un nuovo prestigioso annuncio per il Lucca Summer Festival, che ancora una volta porterà nella cornice unica di Piazza Napoleone artisti di assoluto rilievo internazionale, confermandosi tra gli appuntamenti musicali più attesi dell’estate italiana.

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/3WSKx7N