ALABAMA SHAKES: esce il 28 agosto il nuovo album “I Must Be Dreaming”

Prodotto dagli Alabama Shakes insieme al produttore Shawn Everett, I Must Be Dreaming amplia l’audace esplorazione musicale che ha definito il precedente album Sound & Color della band.

Registrato a Nashville presso i Sound Emporium Studios e il Blackbird Studio, l’album si immerge in un sound soul psichedelico ricco di sfumature, esplorando temi come l’amore, la mortalità, la connessione umana e le contraddizioni sempre più surreali della vita moderna.

Concepito e scritto in modo spontaneo dopo la reunion della band alla fine del 2024, I Must Be Dreaming è nato da un processo creativo insolitamente aperto che ha permesso alle canzoni di evolversi in tempo reale. Riscoprendo l’alchimia che ha reso gli Alabama Shakes una delle band rock più singolari, Brittany Howard, Heath Fogg e Zac Cockrell hanno abbracciato la spontaneità in studio, ampliando la loro tavolozza sonora con strumenti come flauto, clavicembalo e sitar, oltre a ricchi arrangiamenti vocali. Il risultato è il loro album più audace e carico di emozioni fino ad oggi.

Tea Time

Another Life

Garden

I Feel Hope Coming

Time

Friends

Easy

How Love’s Supposed To Go

Waist Deep

American Dream

Tied To You