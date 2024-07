ESTE Music Festival 2024: al via lunedì 22 luglio al Castello Carrarese la prima edizione

Al via la nuova stagione di musica e spettacolo al Castello Carrarese di Este. Grazie a DuePunti Eventi, in scena la prima edizione di Este Music Festival, promossa dal Comune di Este con il patrocinio della Provincia di Padova. Nel programma alcune delle voci più amate del panorama della canzone italiana, ma anche una band iconica internazionale, che ha segnato la storia della musica, e un tuffo nella comicità.

Nella rinnovata arena estiva che potrà ospitare fino a 4.000 persone, si potranno infatti ascoltare nello stesso cartellone

Francesco De Gregori (22 luglio)

Toto (23 luglio)

Antonello Venditti (24 luglio)

Giorgio Panariello e Marco Masini (25 luglio)

Francesco Renga e Nek (26 luglio)

Ed è grande l’attesa e la partecipazione con molti degli eventi che stanno sfiorando il sold out.

Saranno le magiche canzoni e la voce unica di Francesco De Gregori ad inaugurare Este Music Festival lunedì 22 luglio. Sul palco, il Principe proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana, accompagnato dalla sua band composta da Guido Guglielminetti (basso e contrabbasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Primiano Di Biase (hammond), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino) e Simone Talone (percussioni). Corista: Francesca La Colla.Ad aprire i concerti Angela Baraldi, già ospite di alcuni tour del cantautore romano, la prima volta nel 1993.

Il festival proseguirà con i Toto, uno dei gruppi americani più famosi al mondo con 40 milioni di dischi in oltre 40 anni di carriera. Saranno sul palcoscenico di Este martedì 23 luglio per portare al grande pubblico successi planetari entrati nella leggenda come Africa, Hold the Line, Rosanna e Georgy Porgy. La band di Steve Lukather e soci arriva in Italia sulla scia di un album live, With a Little Help From My Friends, uscito pochi anni fa. Il disco ha rappresentato l’occasione per Steve Lukather, Joseph Williams e David Paich di introdurre la nuova formazione composta da musicisti incredibili come John Pierce, Robert ‘Sput’ Searight, Steve Maggiora, Dominique ‘Xavier’ Taplin e Warren Ham.

Antonello Venditti sarà invece al Castello Carrarese mercoledì 24 luglio con una tappa del tour “Notte prima degli esami 1984-2024 40th Anniversary”. Il brano, una delle sue canzoni più amate, festeggia quest’anno infatti il suo quarantennale. Nel corso del concerto, Venditti e la sua superband proporranno i brani dell’album Cuore, che compie a sua volta 40 anni, insieme a molti altri grandi successi della sua lunga storia musicale.

Una sfida fra canzoni e battute di due amici e artisti. “PANARIELLO VS MASINI – Il Ritorno” arriva giovedì 25 luglio sulla scia del successo del primo tour del 2023. E a grande richiesta sono adesso pronti per riabbracciare il loro pubblico, per oltre due ore di spettacolo. Si tratta di… uno strano incontro fra due amici che non hanno niente in comune, se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla.

Infine, venerdì 26 luglio, Francesco Renga e Nek, dopo la partecipazione al 74° Festival di Sanremo con il brano “Pazzo di te”, riporteranno sui palchi estivi la grande sinergia che unisce le loro voci, capaci di creare un connubio unico, con sfumature sonore diverse e complementari da quelle finora affrontate nelle loro carriere soliste.