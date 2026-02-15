Connect with us

FRANCESCO DE GREGORI: le foto e la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

Francesco De Gregori in concerto al Fabrique di Milano a Febbraio 2026, le foto e la scaletta del live.

Published

Foto di Giada Stanziano

Dopo il successo delle date estive, dei concerti nei teatri italiani, nei palasport di Milano e Roma e nei club di tutta Italia, termina al Fabrique di Milano, il tour di FRANCESCO DE GREGORI dedicato all’album “Rimmel”.

Rimmel”, pubblicato 50 anni fa, nel 1975, è divenuto una pietra miliare della musica italiana, con brani indimenticabili come “Pablo”, “Buonanotte Fiorellino” e la stessa “Rimmel”. L’album è stato riproposto live integralmente in ogni data, unitamente ad altri brani di Francesco De Gregori sempre diversi, rendendo ogni appuntamento unico. Un viaggio musicale che ha dato al pubblico l’opportunità di vivere le emozioni dell’albume del vasto repertorio del cantautore in contesti diversi e che si conclude in questi giorni nei club, riportando la musica di De Gregori in un’atmosfera intima e raccolta che crea una connessione diretta e spontanea tra musicisti e spettatori. 

Clicca qui per vedere le foto di Francesco De Gregori in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

Francesco De Gregori

FRANCESCO DE GREGORI: la scaletta del concerto di Milano

  1. Cercando un altro Egitto
  2. Via della povertà (Desolation Row)
  3. Caldo e scuro
  4. Deriva
  5. Compagni di viaggio
  6. La leva calcistica della classe ’68
  7. Piano bar
  8. Quattro cani
  9. Pezzi di vetro
  10. Il signor Hood
  11. Piccola mela
  12. Le storie di ieri
  13. Pablo
  14. Rimmel
  15. La valigia dell’attore
  16. Atlantide
  17. Il panorama di Betlemme
  18. Alice
  19. Generale
  20. Bufalo Bill

BIS

  1. Sempre e per sempre
  2. Buonanotte fiorellino

Francesco De Gregori è accompagnato dalla sua band composta da Primiano Di Biase (direzione artistica, hammond, tastiere e fisarmonica), Carlo Gaudiello (pianoforte), Paolo Giovenchi (chitarre), Cristina Greco (cori), Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Francesca La Colla (cori), Simone Talone (batteria e percussioni) e Alessandro Valle (chitarra, pedal steel e mandolino).

