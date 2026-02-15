FRANCESCO DE GREGORI: le foto e la scaletta del concerto al Fabrique di Milano

Foto di Giada Stanziano

Dopo il successo delle date estive, dei concerti nei teatri italiani, nei palasport di Milano e Roma e nei club di tutta Italia, termina al Fabrique di Milano, il tour di FRANCESCO DE GREGORI dedicato all’album “Rimmel”.



“Rimmel”, pubblicato 50 anni fa, nel 1975, è divenuto una pietra miliare della musica italiana, con brani indimenticabili come “Pablo”, “Buonanotte Fiorellino” e la stessa “Rimmel”. L’album è stato riproposto live integralmente in ogni data, unitamente ad altri brani di Francesco De Gregori sempre diversi, rendendo ogni appuntamento unico. Un viaggio musicale che ha dato al pubblico l’opportunità di vivere le emozioni dell’albume del vasto repertorio del cantautore in contesti diversi e che si conclude in questi giorni nei club, riportando la musica di De Gregori in un’atmosfera intima e raccolta che crea una connessione diretta e spontanea tra musicisti e spettatori.

FRANCESCO DE GREGORI: la scaletta del concerto di Milano

Cercando un altro Egitto Via della povertà (Desolation Row) Caldo e scuro Deriva Compagni di viaggio La leva calcistica della classe ’68 Piano bar Quattro cani Pezzi di vetro Il signor Hood Piccola mela Le storie di ieri Pablo Rimmel La valigia dell’attore Atlantide Il panorama di Betlemme Alice Generale Bufalo Bill

BIS

Sempre e per sempre Buonanotte fiorellino

Francesco De Gregori è accompagnato dalla sua band composta da Primiano Di Biase (direzione artistica, hammond, tastiere e fisarmonica), Carlo Gaudiello (pianoforte), Paolo Giovenchi (chitarre), Cristina Greco (cori), Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Francesca La Colla (cori), Simone Talone (batteria e percussioni) e Alessandro Valle (chitarra, pedal steel e mandolino).

