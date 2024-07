HELMET: il 5 dicembre in concerto a Bologna per celebrare i 30 anni del disco “Betty”

Le leggende dell’hardcore/alternative metal Helmet tornano in Italia per celebrare i 30 anni di “Betty”, terzo album della band newyorkese: l’appuntamento è fissato per giovedì 5 dicembre 2024 al Locomotiv Club di Bologna.

La storica band di Page Hamilton, dopo il grande successo degli ultimi tour tornerà dal vivo a partire da questo autunno in occasione del Betty 30th Anniversary Tour, e farà tappa nella città bolognese per una data unica italiana.

I biglietti per lo show saranno acquistabili su DICE.fm a partire dalle ore 16.00 di venerdì 19 luglio. Ingresso riservato ai tesserati AICS.

Pubblicato da Interscope Records nel 1994 dopo il successo mainstream di “Meantime”, “Betty” ottenne un enorme successo di critica e pubblico e all’epoca venne accolto come “sperimentale” per l’introduzione di elementi jazz, blues, di improvvisazione e per la sua capacità di offrire qualcosa di alternativo rispetto alle band grunge che spopolavano in quel periodo negli USA.

“Betty” è stato recentemente oggetto di ristampa in vinile per il suo 30° anniversario tramite l’Interscope Vinyl Collective. La lista dei brani include cinque canzoni aggiuntive: “Flushings,” “Thick,” “Pariah,” “Biscuits for Smut – Mutt Mix” e “Biscuits for Smut – Pooch Mix.”

“Dopo aver registrato i nostri primi due album, Strap It On e Meantime, con Wharton Tiers nel suo studio sotterraneo di downtown NYC, Fun City, abbiamo deciso di provare qualcosa di diverso,” ha detto Hamilton riguardo alle origini di Betty. “Sapevamo che la console Neve 8078 dello studio Motown di L.A. era di proprietà di Donald Fagan degli Steely Dan, così siamo finiti nel suo studio nell’upper east side, River Sound a NYC. Era un po’ scoraggiante lasciare il comfort di Wharton, ma 30 anni dopo ci ritroviamo con un album, Betty, che ci piace ancora.”

Dieci anni fa gli Helmet avevano già portato l’album completo in un tour che celebrava il suo 20° anniversario. Per quanto riguarda invece la ristampa di Betty, si tratta della prima su vinile dal 2014.

Gli Helmet sono una band alternative rock di New York City fondata nel 1989 dal cantante e chitarrista principale Page Hamilton. Caratterizzata da origini jazz e ispirazioni post-punk, dal 2010 la band è composta da Hamilton, dal batterista Kyle Stevenson, dal chitarrista Dan Beeman e dal bassista Dave Case.

Gli Helmet hanno pubblicato otto album in studio e due album compilation. Dopo aver pubblicato il disco di debutto, Strap It On (1990), con la Amphetamine Reptile, il gruppo ha firmato un contratto con la Interscope Records e pubblicato 3 album per l’etichetta, tra cui i molto acclamati Meantime (1992), Betty (1994) e Aftertaste (1997). Il gruppo si è sciolto nel 1998, ma si è riformato nel 2004 e da allora ha pubblicato altri quattro album: Size Matters (2004), Monochrome (2006), Seeing Eye Dog (2010) e Dead to the World (2016).

