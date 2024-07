Amazon Music annuncia la line up del live streaming del Fuji Rock Festival ’24

Amazon Music, sostenitore ufficiale del Fuji Rock Festival ’24, annuncia oggi i primi artisti confermati che saranno trasmessi in live streaming dal Fuji Rock Festival ’24.

Il servizio di streaming trasmetterà esclusivamente il live streaming di spettacoli selezionati della 25a edizione del Fuji Rock Festival, che si svolgerà dal 26 luglio al 28 luglio (JST) presso Naeba Ski Resort in Giappone.

Dal 26 luglio al 28 luglio (JST), gli amanti della musica potranno sintonizzarsi sulle esibizioni di artisti tra cui: NOEL GALLAGHER’S HIGH FLYING BIRDS, THE KILLERS, ANGIE McMAHON, Awich, CHIP WICKHAM, ERIKA DE CASIER, ESNE BELTZA, FLOATING POINTS, FONTAINES D.C., girl in red, Hiromi Uehara Hiromi’s Sonicwonder, KID FRESINO, KIM GORDON, KING KRULE, KITTY LIV, NONAME, OMAR APOLLO, PEGGY GOU, RAYE, RIDE, RUFUS WAINWRIGHT, SAMPHA, TEDDY SWIMS, THE ALLMAN BETTS BAND, THE JESUS AND MARY CHAIN, THE LAST DINNER PARTY, THE SPELLBOUND, THE YUSSEF DAYES EXPERIENCE, THEATRE BROOK, TURNSTILE, YIN YIN, ZUTOMAYO e altri.

I partecipanti al festival e gli appassionati di musica di tutto il mondo potranno sintonizzarsi sui canali Amazon Music su Twitch e Prime Video per vivere l’emozione del festival, le esibizioni e i contenuti dietro le quinte ovunque si trovino.

Giorno 1: 26 luglio dalle 4:00 alle 16:30 CEST

Giorno 2: 27 luglio dalle 3:20 alle 16:30 CEST

Giorno 3: 28 luglio dale 3:20 alle 16.10 CEST