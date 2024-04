Il Giappone sulle sette note, i festival musicali del 2024

A partire dal jazz, genere apprezzatissimo in Giappone che vanta una scena di tutto rispetto, passando per gli eventi più pop e mainstream, scopriamo quali sono i principali festival musicali che animano l’estate giapponese e non solo, tra grandi palchi all’aperto e iniziative più sperimentali che trasformano templi, santuari e altre location insolite in teatri d’eccezione per performance indimenticabili.

Yui no Oto

20-21 aprile 2024

A Yuki, città della prefettura di Ibaraki culla della produzione di seta Yuki-tsumugi, lo Yui no Oto porta la musica in ogni angolo della città, tra concerti al chiuso e all’aperto nell’inusuale cornice di templi, santuari e distillerie di sakè storiche per un festival slow e inedito.

Green Room Festival

25-26 maggio 2024

Al Red Brick Warehouse di Yokohama la musica incontra la cultura surf per una due giorni che non vuole essere solo divertimento ma anche un modo per portare l’attenzione sulla necessità di proteggere le spiagge e l’oceano. Oltre a un cartellone ricco di musicisti nipponici e internazionali il festival offre mostre d’arte e proiezioni di video. Headliners dell’edizione 2024 saranno TONES AND I, Jungle, AI e Tom Grennan.

Fuji Rock Festival

26 – 28 luglio 2024

Fuji Rock è il più grande festival musicale del Paese che, dal 1997, anno della prima edizione, richiama tra le 100,000 e le 150,000 persone. Contrariamente a quanto il nome lasci immaginare il Fuji Rock si svolge ogni anno nella prefettura di Niigata, nel comprensorio sciistico di Naeba. Negli oltre vent’anni di vita del festival si sono alternati sul suo palco artiste e artisti leggendari come Björk, Bob Dylan e Red Hot Chili Peppers. La lineup di quest’anno, ancora in via di aggiornamento, include Kratfwerk, Noel Gallagher e Beth Gibbons.

Earth Celebration Festival

16-18 agosto 2024

Ogni anno, ad agosto, sull’isola di Sado, nella prefettura di Niigata, risuonano i tamburi del celebre collettivo KODO, protagonisti dell’Earth Celebration Festival. A fare da contorno ai concerti che ogni sera si tengono sul palco allestito presso il mercato del porto di Ogi ci sono bancarelle di street food e artigianato locale ma anche laboratori di tamburi taiko e di danze tradizionali e spettacoli di artisti strada gratuiti. L’isola di Sado si raggiunge in traghetto dal porto di Niigata.

Summer Sonic

17-18 agosto 2024

Il terzo fine settimana di agosto il Summer Sonic porta a Tokyo e Osaka grandi nomi della musica rock, pop ed elettronica per una due giorni di musica per tutti i gusti. L’edizione di quest’anno avrà luogo il 17 e 18 agosto tra lo Zozo Marine Stadium e il Makuhari Messe di Chiba, a 40 minuti di treno da Tokyo, e la Maishima Sports Island di Osaka, con gli artisti della lineup che si alterneranno nelle due città. Il cartellone di quest’anno vede protagonisti, tra gli altri, i nostrani Måneskin, Aurora e One Republic oltre a nomi più o meno noti del panorama internazionale e nipponico. I biglietti possono essere acquistati anche dall’estero dal sito ufficiale del festival.

Tokyo Jazz Festival

Fine agosto 2024 (date in fase di definizione)

Tokyo è casa di jazzisti raffinatissimi e apprezzati dagli intenditori di tutto il mondo e il Tokyo Jazz Festival è la cornice ideale per apprezzare la scena della capitale. Oltre alle performance di artisti nipponici e internazionali sul main stage della NHK Hall di Shibuya, il calendario del festival include anche concerti gratuiti all’aperto nel vicino parco di Yoyogi.

Ultra Japan

14-15 settembre 2024 (lineup in via di aggiornamento)

A settembre Odaiba si trasforma in un enorme dancefloor per un’ultima, grande festa di fine estate al ritmo dei beat dei più grandi nomi della musica elettronica a livello mondiale. Nelle scorse edizioni si sono alternati alla console DJ e artisti del calibro di Skrillex, Deadmou5 e Afrojack, dando vita a uno degli appuntamenti più imperdibili della capitale per gli amanti della dancefloor culture.