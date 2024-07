JOLLY ROX: guarda in anteprima il video “We Are The Nite”

Il brano “We are the Nite” e’ una dedica da parte della band a tutti coloro che ancora oggi, nonostante tutto, continuano a partecipare ai concerti del mondo underground, sostenendo la musica dal vivo e vivendo la notte in tutto quello che sa regalare.

“We are the Nite” celebra la magia della notte, quel momento speciale in cui le luci e i suoni si mescolano, creando un’atmosfera unica. È un tributo agli incontri, alle emozioni e a quello stato di alterazione quantica che solo la notte può offrire. Perché, in fin dei conti, noi siamo la notte.

Ad enfatizzare questo sentimento le chitarre distorte e i riff coinvolgenti rendono questa traccia unica.

Per l’occasione la band ha prodotto un videoclip ufficiale che racconta quella che è la vita della band durante i tour sul palco e non.

I viaggi, gli incontri, i compagni d’avventura sempre nuovi e le notti insonni, quello di “We are the Nite” è un video dedicato a tutti coloro che ancora oggi, e fino alla fine, vivono il vero rock n’ roll dal vivo.

JOLLY ROX

Glam Metal Band di Firenze nata nel 2005. Pubblicano diversi demo nel primo periodo, propongono numerosi spettacoli dal vivo, partecipano al programma “sala prove” su Rock TV ed aprono concerti per Wednesday 13, Britny Fox, BulletBoys, Nasty Idols, Pretty Boy Floyd e Erocktica.

Arrivano alla pubblicazione del primo Album nel 2009, “Welcome to my twisted room” pubblicato da tre etichette discografiche.

Dopo numerosi concerti per tutta Italia segue il secondo lavoro, l’EP “Jack and the magic bean” del 2013 che li porta ad avere numerosissimi passaggi radio in Europa,

USA e soprattutto Sud America, anche se tuttavia la band si ferma per anni a causa di problemi interni.

La band torna a suonare nel 2018 quando producono e pubblicano il nuovo EP “Dreamers’ Paradise” con la label “Hurrikan Blitz” di Andrea de Paoli, storico

tastierista dei Labyrinth, che li porta in tour in Italia, Germania e Russia.

Una nuova pausa è decretata dall’arrivo della pandemia, durante il quale lavorano su nuove idee e nuove sonorità elettroniche che propongono con l’uscita del nuovo singolo “Shake it All” pubblicato con Sorry Mom! / Artist First nel marzo del 2024, al quale segue l’ultimo “We are the Nite”.

Così la band torna a suonare dal vivo condividendo nuovamente il palco con artisti internazionali quali Pretty Boy Floyd, Adam Bomb, Midnight Devils, Enuff z’ Nuff e Crashdiet.