Sziget Festival 2024 annuncia i primi 35 artisti della line up, tra cui Fred Again.., Martin Garrix, Sam Smith, Stormzy e Liberato

SZIGET Festival, il più grande festival europeo, in programma dal 7 al 12 agosto 2024 annuncia i primi artisti che calcheranno i suoi palchi. Tra i primi headliner Stormzy, Fred again.., Sam Smith e Martin Garrix. Oltre a loro, ci saranno: LIBERATO, AMÉMÉ, Blondshell, Crystal Fighters, Eris Drew & Octo Octa, Fontaines D.C., Four Tet, Honey Dijon, Fideles, Joost, Joesef, Joker Out, Louis Tomlinson, L’Impératrice, MEUTE, Nia Archives, Dom Dolla, Nova Twins, Overmono, Pip Blom, Warhaus e tanti altri ancora verranno annunciati.

I full pass per il festival e i pass da 3 giorni sono nuovamente in vendita, dopo che i biglietti Early Bird sono andati esauriti, a partire da 199 € e possono essere acquistati su szigetfestival.com/tickets/.

Con la durata di 6 giorni, ogni anno il Sziget trasforma l’Isola di Óbuda di Budapest nella “Isola della Libertà”, l’area diventa un vero e proprio “paese dei balocchi” che accoglie migliaia di visitatori da oltre 100 paesi, di cui quasi 40,000 alloggiano sull’Isola. Come sempre, gli amanti della musica possono aspettarsi tanti diversi tipi di intrattenimento con più di 50 palchi dedicati alla musica, al teatro, al circo, all’arte e molto altro.

Nel 2024, il Sziget darà il benvenuto al tesoro del Regno Unito, il producer Fred again.. celebrato per il suo stile d’avanguardia, che mescola senza soluzione di continuità diversi generi, portando il suo pubblico in un viaggio verso l’euforia, l’emozione e nostalgia. L’incandescente Sam Smith catturerà il pubblico di tutto il mondo con la sua setosa voce soul e le sue audaci performance. A portare ancora più carisma britannico sul palco principale c’è Big Mike, meglio conosciuto come Stormzy: la voce più versatile del grime, rinomato per la sua presenza energica dal vivo. Questa dinamica line-up accoglie anche il DJ e produttore Martin Garrix, noto per i suoi successi EDM e per i suoi impressionanti spettacoli di luci e suoni. L’Isola della Libertà accoglierà il misterioso artista napoletano LIBERATO, con quasi 1 milione di streaming mensili su Spotify e la sua identità ancora nascosta; si esibirà con il suo sempre attesissimo live sul Freedome, uno dei due palchi più importanti del festival. Il palco si trova sotto una tenda da circo che accoglie oltre 12.000 persone. Una delle poche date 2024 sarà quindi nel Sziget Festival.

Four Tet, il maestro pionieristico della musica elettronica, è pronto a “mesmerizzare” tutti con i suoi suoni eclettici, mentre i Fontaines D.C., i giganti del post-punk di Dublino, promettono un’esperienza live cruda e avvincente. I Big Thief, guidati dalla voce suggestive di Adrianne Lenker, creano intimi paesaggi indie-folk, intrecciando emozioni genuine con narrazioni poetiche, mentre Aurora, l’eterea incantatrice pop norvegese, catturerà la folla del Sziget con i suoi suoni ipnotici.

Approfondendo questa lista stellata c’è la rivelazione in vetta alle classifiche Becky Hill, che porterà alle masse il suo mix contagioso di pop. La scoperta elettro-pop parigina, L’Impératrice, incanterà il pubblico con i suoi sound sognanti e vivaci, mentre i pionieri della fusion electro-folk Crystal Fighters offriranno i loro suoni vibranti e innovativi, tempestati fino in fondo da messaggi positivi, creando delle good vibrations senza sosta.

Macklemore in concerto allo Sziget Festival 2023, foto di Federico Buonanno

Honey Dijon, un’icona globale nella scena della musica elettronica, dominerà con il suo mix caratteristico di house e ritmi techno, così come Dom Dolla, DJ e produttore australiano che padroneggia la pista da ballo con contagiosi inni house. Si uniscono alla line-up anche ANOTR, il duo con sede ad Amsterdam il cui sound ammaliante è caratterizzato da suoni energetici mescolati con disco, soul, funk, jazz e altre influenze musicali. Overmono, i fratelli gallesi che creano tempeste elettroniche di suoni, scuoteranno la folla del Sziget, insieme a Nia Archives, che sta dominando il mondo del drum n bass. Altrove, gli amanti della dance apprezzeranno la forza creativa e inarrestabile di Eris Drew & Octo Octa, i cui set sono una celebrazione del loro amore reciproco, della musica dance e della comunità queer. I Fideles, progetto nato nel 2009 da due DJ italiani di Taranto, girando i club più influenti del mondo, arriveranno anche sull’Isola della Libertá.

I Yard Act, i provocatori post-punk, suoneranno le loro canzoni socialmente consapevoli ed energetiche, mentre Joesef, acclamato come uno dei nuovi talenti più in voga del Regno Unito, metterà in mostra la sua voce soul e testi emotivamente carichi. Warhaus, noto per il suo sound appassionante intriso di emozioni genuine, sarà un’esperienza musicale veramente affascinante per la folla del Sziget. La DJ parigina Chloé Caillet fa girare generi diversi, dalla deep house alla techno, creando set immersivi ed eclettici per il suo pubblico, mentre il DJ e produttore colombiano AMÉMÉ accenderà la pista da ballo con il suo set dirompente.

Ancora, sul cartellone di quest’anno ci sarà anche il dinamico duo inglese Nova Twins, noto per l’esplosiva fusione di punk, rock ed elementi elettronici. Joost, il rapper e produttore olandese che si fa notare per il suo stile distintivo, e che fonde testi divertenti con ritmi contagiosi. Blondshell, con la sua energia contagiosa e un sound che supera i generi e lascia il pubblico a bocca aperta. La rivelazione pop norvegese Dagny, che offre inni contagiosi e potenti mettendo in mostra le sue capacità vocali e la sua irruenza.

Imagine Dragons in concerto allo Sziget Festival 2023, foto di Federico Buonanno

Riflettendo su come questa line-up diversificata rappresenti il vasto pubblico che il Sziget attira ogni anno, il CEO del festival, Tamás Kádár, condivide: “Abbiamo già ricevuto molti feedback positivi durante l’edizione di quest’anno di Sziget su quanto il festival sia migliorato in quasi tutte le aree rispetto al Sziget del 2022, e dalle vendite dei biglietti early bird finora possiamo osservare un grande interesse nel festival del 2024″. Prosegue dicendo: “Questo annuncio, che è solo il primo ‘pacchetto’ per ora, dimostra che anche il prossimo anno il Sziget presenterà grandi star mondiali, artisti attuali e rivelazioni musicali appena scoperte, in modo che a tutti venga offerta una selezione forte ed emozionante di musica, indipendentemente dal genere“.

Definito “una favola per gli amanti dei festival” dal Daily Star, il Sziget 2024 supererà tutte le aspettative, incantando i partecipanti con una fusione senza eguali di esperienze culturali. Questa celebrazione promette di essere un raduno globale di creatività, unità e momenti indimenticabili, solidificando la reputazione del Sziget come uno dei principali festival musicali del mondo.