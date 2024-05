NANOWAR OF STEEL: cinque date in Italia per l’estate 2024

L’happy metal band più famosa al mondo NANOWAR OF STEEL,reduce da tre sold out del tour club a supporto del nuovo album “Dislike To False Metal” e dall’indimenticabile concerto evento “XX Years Of Steel” a Milano anch’esso tutto esaurito, sarà dal vivo nel nostro Paese per cinque esclusive tappe estive.

Questi gli appuntamenti: martedì 4 giugno Cagliari presso Ateneika, venerdì 7 Catania presso Etna Comics, giovedì 11 luglio Bonsai a Bologna ed in agosto il 4 al Metal For Emergency di Filago (BG), mercoledì 31 a Marina di Altidona (FM) presso SummeRock Festival.

“Nanowarriors from all around the Penisola e le Isole, abbiamo ascoltato le vostre parole ed abbiamo deciso di accontentarvi! Quest’estate preparatevi ad accogliere le nostre frizzanti esibizioni non solo in province che iniziano con la B tipo Bergamo e Bologna, bensì anche in regioni sghembe tipo le Marche e le isole più grandi d’Italia conosciute col nome di Sicilia e Sardegna. Stiamo diventando vecchi anche per i festival estivi ma finché c’è cachet c’è speranza!”

NANOWAR OF STEEL



Martedì 4 giugno 2024 – Ateneika – Cagliari Ingresso gratuito

Venerdì 7 giugno 2024 – Etna Comics – Catania

Giovedì 11 luglio 2024 – Bonsai – Bologna

Domenica 4 agosto 2024 – Metal For Emergency – Filago (BG)

Sabato 31 agosto 2024 – SummeRock Festival – Marina di Altidona (FM)