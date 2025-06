NANOWAR OF STEEL: le foto e la scaletta del concerto al Circolo Magnolia di Segrate

foto di Giorgia De Dato

Il Magnolia si è trasformato in un’arena epica sabato 21 giugno, dove neanche un diluvio estivo ha potuto fermare l’ironia travolgente e l’energia dei Nanowar of Steel. Poco prima del loro ingresso sul palco la pioggia ha cominciato a cadere con violenza ma il pubblico, armato di mantelle, ombrelli e tanta voglia di divertirsi, è rimasto compatto sotto il palco, come veri guerrieri del power metal.

Ad aprire le danze sono stati gli Animerage, con la loro proposta ispirata al mondo degli anime e del rock giapponese, seguiti dai Serious Black, che hanno portato sul palco un power metal più classico, ma capace di scaldare l’atmosfera nonostante la pioggia incombente.

Lo show dei Nanowar Of Steel, come sempre esagerato e teatralissimo, ha mischiato parodia, virtuosismi e travestimenti, trascinando il pubblico in due ore di puro delirio metal. Da “Norwegian Reggaeton” a “Valhalleluja”, ogni pezzo è stato accolto come un classico da cantare a squarciagola, con pogo e balli sotto la pioggia a rendere il tutto ancora più surreale. Anche se il cielo sembrava voler mettere alla prova la resistenza dei fan, è stata proprio quella tempesta a rendere il concerto ancora più memorabile: una serata che resterà impressa come una battaglia vinta a suon di chitarre, risate e pioggia torrenziale.

Clicca qui per vedere le foto di NANOWAR OF STEEL in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).





NANOWAR OF STEEL: la scaletta del concerto di Milano