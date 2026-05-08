FEUDALESIMO E LIBERTÀ ADUNATA VIII: annunciati programma, orari ufficiali, palchi e mappa dell’evento 2026

Feudalesimo e Libertà annuncia ufficialmente il programma completo, gli orari definitivi, i palchi e la mappa dell’evento dell’ottava edizione di Adunata, lo storico raduno di Feudalesimo e Libertà.
Confermate le storiche aree tematiche: Palco Imperatore, Palco Hostaria, Locanda Nerd ed Area della Pugna.
Tre giorni tra concerti, talk show, meet & greet, giochi di ruolo, combattimenti, contest, spettacoli e attività collaterali.
Venerdì 15 Maggio sarà dedicato alle atmosfere horror e cinematografiche con il “Demoni Talk Show”, che vedrà protagonista il maestro del cinema horror Lamberto Bava insieme a Claudio Simonetti, moderati da Stefano di Rustblade Records con la partecipazione di Victor Laszlo.
A seguito del talk ci sarà il Meet & Greet ufficiale con gli stessi protagonisti ed in seguito sul Palco Imperatore l’esibizione dei Deathless Legacy e il grande show celebrativo dei Claudio Simonetti’s Goblin dedicato al trentennale dell’album “X-Terror Files”.
Sabato 16 Maggio entreranno in scena le attività più rappresentative dell’Adunata: contese medievali, area gaming della Locanda Nerd, Meet & Greet dei Nanowar of Steel e una line up che vedrà alternarsi Adhras, Winterage, Danknote, 666, Pino Scotto e gli headliner Nanowar of Steel.
Sul palco Hostaria, tra una contest e l’altro si esibiranno inoltre Zi Rock e The Fighettas.
Attenzione! Il Sabato procede verso il tutto esaurito: ultimi biglietti disponibili.
Domenica 17 Maggio ospiterà il gran finale dell’Adunata VIII con i live sul main stage di Hellfox, Davide Cicalese – Cicatrice, Corte di Lunas, Gli Atroci e degli headliner Visions of Atlantis.
Sul palco Hostaria spazio anche ad Antiquaa Celtica e allo speciale show acustico “Origins” di Bardomagno, oltre alle attività della Locanda Nerd e alle contese tematiche.
PROGRAMMA – ADUNATA VIII
Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4wo260e
VENERDÌ 15 MAGGIO 2026
PALCO IMPERATORE
18:00 – Apertura cancelli
21:00 – Deathless Legacy LIVE SHOW
22:00 – Claudio Simonetti’s Goblin LIVE SHOW
X-Terror Files XXX Anniversary Show
PALCO HOSTARIA
19:00 – DEMONI TALK
con Lamberto Bava, Claudio Simonetti, Victor Laszlo e Stefano Rustblade Records
19:40 – Meet & Greet Bava / Simonetti
SABATO 16 MAGGIO 2026
PALCO IMPERATORE
12:30 – Apertura cancelli
15:45 – Miglior Costume
16:15 – Adhras
“Cavalieri poco Medievali”
17:10 – Winterage LIVE SHOW
18:05 – Danknote LIVE SHOW
18:50 – 666 LIVE SHOW
20:15 – Pino Scotto LIVE SHOW
22:00 – Nanowar of Steel LIVE SHOW
PALCO HOSTARIA
14:00 – Meet & Greet Nanowar
15:00 – Zi Rock LIVE SHOW
17:00 – Contesa Longobarda
17:45 – Contesa Salsiccia
18:30 – Contesa Cervogia
19:15 – The Fighettas LIVE SHOW
LOCANDA NERD / AREA DELLA PUGNA
14:00 – 1° Turno Tavoli GDR
16:30 – 2° Turno Tavoli GDR
15:00 → Tramonto – Area della Pugna
Medieval Soft Combat a cura di Taurus MFC
DOMENICA 17 MAGGIO 2026
PALCO IMPERATORE
12:30 – Apertura cancelli
15:30 – Sandrumasi in “AI Show ‘N’ Talk”
16:10 – Hellfox LIVE SHOW
17:00 – Davide Cicalese – Cicatrice LIVE SHOW
19:15 – Corte di Lunas LIVE SHOW
20:20 – Gli Atroci LIVE SHOW
22:00 – Visions of Atlantis LIVE SHOW
PALCO HOSTARIA
14:00 – Meet & Greet VOA
15:00 – Antiquaa Celtica LIVE SHOW
16:15 – Contesa Peperoncino
17:00 – 2° Raduno Pelatoso con Don Alemanno e Potowotominimak
18:00 – Bardomagno
“Origins” Acoustic Show
LOCANDA NERD / AREA DELLA PUGNA
14:00 – 1° Turno Tavoli GDR
16:30 – 2° Turno Tavoli GDR
15:00 → Tramonto – Area della Pugna
Medieval Soft Combat a cura di Taurus MFC
Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4wo260e