FEUDALESIMO E LIBERTÀ ADUNATA VIII: annunciati programma, orari ufficiali, palchi e mappa dell’evento 2026

Feudalesimo e Libertà annuncia ufficialmente il programma completo, gli orari definitivi, i palchi e la mappa dell’evento dell’ottava edizione di Adunata, lo storico raduno di Feudalesimo e Libertà.

Confermate le storiche aree tematiche: Palco Imperatore, Palco Hostaria, Locanda Nerd ed Area della Pugna.

Tre giorni tra concerti, talk show, meet & greet, giochi di ruolo, combattimenti, contest, spettacoli e attività collaterali.

Venerdì 15 Maggio sarà dedicato alle atmosfere horror e cinematografiche con il “Demoni Talk Show”, che vedrà protagonista il maestro del cinema horror Lamberto Bava insieme a Claudio Simonetti, moderati da Stefano di Rustblade Records con la partecipazione di Victor Laszlo.

A seguito del talk ci sarà il Meet & Greet ufficiale con gli stessi protagonisti ed in seguito sul Palco Imperatore l’esibizione dei Deathless Legacy e il grande show celebrativo dei Claudio Simonetti’s Goblin dedicato al trentennale dell’album “X-Terror Files”.

Sabato 16 Maggio entreranno in scena le attività più rappresentative dell’Adunata: contese medievali, area gaming della Locanda Nerd, Meet & Greet dei Nanowar of Steel e una line up che vedrà alternarsi Adhras, Winterage, Danknote, 666, Pino Scotto e gli headliner Nanowar of Steel.

Sul palco Hostaria, tra una contest e l’altro si esibiranno inoltre Zi Rock e The Fighettas.

Attenzione! Il Sabato procede verso il tutto esaurito: ultimi biglietti disponibili.

Domenica 17 Maggio ospiterà il gran finale dell’Adunata VIII con i live sul main stage di Hellfox, Davide Cicalese – Cicatrice, Corte di Lunas, Gli Atroci e degli headliner Visions of Atlantis.

Sul palco Hostaria spazio anche ad Antiquaa Celtica e allo speciale show acustico “Origins” di Bardomagno, oltre alle attività della Locanda Nerd e alle contese tematiche.

PROGRAMMA – ADUNATA VIII

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4wo260e

VENERDÌ 15 MAGGIO 2026

PALCO IMPERATORE

18:00 – Apertura cancelli

21:00 – Deathless Legacy LIVE SHOW

22:00 – Claudio Simonetti’s Goblin LIVE SHOW

X-Terror Files XXX Anniversary Show

PALCO HOSTARIA

19:00 – DEMONI TALK

con Lamberto Bava, Claudio Simonetti, Victor Laszlo e Stefano Rustblade Records

19:40 – Meet & Greet Bava / Simonetti

SABATO 16 MAGGIO 2026

PALCO IMPERATORE

12:30 – Apertura cancelli

15:45 – Miglior Costume

16:15 – Adhras

“Cavalieri poco Medievali”

17:10 – Winterage LIVE SHOW

18:05 – Danknote LIVE SHOW

18:50 – 666 LIVE SHOW

20:15 – Pino Scotto LIVE SHOW

22:00 – Nanowar of Steel LIVE SHOW

PALCO HOSTARIA

14:00 – Meet & Greet Nanowar

15:00 – Zi Rock LIVE SHOW

17:00 – Contesa Longobarda

17:45 – Contesa Salsiccia

18:30 – Contesa Cervogia

19:15 – The Fighettas LIVE SHOW

LOCANDA NERD / AREA DELLA PUGNA

14:00 – 1° Turno Tavoli GDR

16:30 – 2° Turno Tavoli GDR

15:00 → Tramonto – Area della Pugna

Medieval Soft Combat a cura di Taurus MFC

DOMENICA 17 MAGGIO 2026

PALCO IMPERATORE

12:30 – Apertura cancelli

15:30 – Sandrumasi in “AI Show ‘N’ Talk”

16:10 – Hellfox LIVE SHOW

17:00 – Davide Cicalese – Cicatrice LIVE SHOW

19:15 – Corte di Lunas LIVE SHOW

20:20 – Gli Atroci LIVE SHOW

22:00 – Visions of Atlantis LIVE SHOW

PALCO HOSTARIA

14:00 – Meet & Greet VOA

15:00 – Antiquaa Celtica LIVE SHOW

16:15 – Contesa Peperoncino

17:00 – 2° Raduno Pelatoso con Don Alemanno e Potowotominimak

18:00 – Bardomagno

“Origins” Acoustic Show

LOCANDA NERD / AREA DELLA PUGNA

14:00 – 1° Turno Tavoli GDR

16:30 – 2° Turno Tavoli GDR

15:00 → Tramonto – Area della Pugna

Medieval Soft Combat a cura di Taurus MFC

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/4wo260e