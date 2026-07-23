BardoMagno a Parma: 8 Novembre BYE BYE MOON prosegue con il nuovo progetto di Mark The Hammer

Prosegue Bye Bye Moon, la rassegna culturale che da settembre a dicembre porta a Colonne 28 di Parma una serie di appuntamenti dedicati alla musica e alla sperimentazione artistica. Il nuovo evento è in programma domenica 8 novembre 2026 nella suggestiva cornice della chiesa sconsacrata di Colonne 28, con BardoMagno come headliner e ARATA, il nuovo progetto di Marco Arata, conosciuto dal pubblico come Mark The Hammer, in apertura.

Nato dall’universo di Feudalesimo e Libertà, BardoMagno fonde folk rock e satira neo-medievale in uno spettacolo che unisce strumenti della tradizione, sonorità rock e testi scritti in un originale “neo-volgare”. Attraverso un immaginario ironico ispirato al Medioevo, la band rilegge storia e cultura pop con uno stile inconfondibile, trasformando ogni concerto in una grande festa collettiva tra cori, strumenti folk e un forte coinvolgimento del pubblico.

Ad aprire la serata sarà ARATA, il nuovo progetto live di Marco Arata (Mark The Hammer). Uno spettacolo che celebra l’italianità più autentica e popolare, dove mandolino, fisarmonica e sonorità della tradizione si intrecciano con l’energia di ska, punk e rock. Un live travolgente, costruito per coinvolgere il pubblico attraverso un ritmo serrato, ironia e riferimenti alla cultura pop italiana.



Orari:

Apertura porte: 18:00

ARATA (Mark The Hammer): 20:00

BardoMagno: 21:00

Considerata la natura esclusiva della location e la limitata capienza di Colonne 28, è fortemente consigliato l’acquisto del biglietto in prevendita.

Bye Bye Moon è realizzata con il contributo di Fondazione Cariparma e Regione Emilia-Romagna. Un progetto di Positive River APS e del collettivo Little Me, in collaborazione con Colonne 28 e Santeria Parma.