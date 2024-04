Fast Animals And Slow Kids: le foto e la scaletta del concerto al Maschinenhaus di Berlino

Foto di Pier Paolo Campo

Il ‘FAST ANIMALS AND SLOW KIDS EUROPEAN TOUR – Performing and celebrating 10 years of Hybris and Alaska’, vedrà la rock band di Perugia protagonista sui palchi dei più iconici club oltralpe, si è registrato il sold out del live di Londra, al quale si è aggiunta una seconda data, oltre a nuovi appuntamenti live e lo spostamento del concerto di Barcellona in una venue più grande.

Il tour è l’occasione per i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS per festeggiare sul palco il decimo anniversario della pubblicazione di ‘HYBRIS’ e ‘ALASKA’, due dischi capisaldi della discografia dei FASK che hanno segnato indelebilmente il loro percorso artistico e di vita.

“Riascoltare i nostri stessi dischi è un po’ come sfogliare un album di vecchie fotografie molto dettagliate” dicono i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS “È una fortuna unica, un privilegio dei musicisti e di poche altre forme d’arte, un concetto importante, sul quale non riflettiamo mai abbastanza: premere play e rivivere istanti di vita lontana che credevi persi nella memoria, provare le stesse emozioni che avevi provato cinque, sette, dieci anni fa, ancora nitide, ancora forti, ancora reali. Sfogliare un diario aperto a tutti ma in cui ognuno, tra le righe, può rileggere ciò che vuole”.

Per i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS intraprendere il primo tour europeo portando sul palco i brani di “Hybris” e “Alaska”, a 10 anni dalla loro release, ha un fortissimo legame con i loro stessi del 2013/2014, anni dei tour in furgone, in cui partire per una serie di date lontane da casa era l’unica ragione di vita e forse l’unico modo per affrontarla a testa alta.

“’Hybris’ e ‘Alaska’ sono pezzi di quella vita là: provini registrati sussurrando a notte fonda ‘non c’è più speranza’ in un ostello di Brescia, la E45 in furgone stretti tra le custodie delle chitarre e qualche sacca sportiva piena di vestiti sgualciti, ore ed ore al banchetto del merchandising a cercare di capire se avessimo suonato bene, parlando con chiunque volesse parlarci a fine concerto. Tutto questo per noi è incancellabile. È la radice dalla quale sono emersi gli alberi che siamo ora”.

È questa l’occasione per urlare al di là delle Alpi il mantra che li accompagna da oltre 15 anni “Siamo i Fast Animals and Slow Kids e veniamo da Perugia”.

Ecco altre date del tour europeo:

10 aprile 2024 – VARSAVIA, POLONIA – Voodoo Club

12 aprile 2024 – VIENNA, AUSTRIA – Chelsea

14 aprile 2024 – BARCELLONA, SPAGNA – WOLF

15 aprile 2024 – MADRID, SPAGNA – Nazca Club

19 aprile 2024 – BRUXELLES, BELGIO – AB Club

20 aprile 2024 – PARIGI, FRANCIA – Backstage by the Mill

22 aprile 2024 – MONACO, GERMANIA – Strom

24 aprile 2024 – PRAGA, REPUBBLICA CECA – Cafè v Lese

26 aprile 2024 – LUGANO, SVIZZERA – Studio Foce

28 aprile 2024 – ZURIGO, SVIZZERA – Exil

FASK – la setlist del concerto di Berlino

Overture

Il mare davanti

Calci in faccia

Fammi domande

Combattere per l’incertezza

Coperta

Troia

Maria Antonietta

Canzone per un abete – Parte II

Come reagire al presente

A cosa ci serve

Gran Final