CHARLOTTE SANDS: l’artista americana in concerto il 31 maggio a Milano

All Things Live Italy presenta Charlotte Sands. L’artista americana, cresciuta nel segno del pop-punk, arriva in Italia in occasione del can we start over? WORLD TOUR il 31 maggio 2024 al Legend Club di Milano, in collaborazione con Emo Night Milano.

Biglietti in vendita > https://link.dice.fm/xdecd0a41073

Charlotte Sands fa musica sin da piccolissima, scrivendo ed esibendosi dall’età di nove anni. È cresciuta con Sheryl Crow, Michelle Branch e Bonnie Raitt, per poi scoprire P!nk, Kelly Clarkson, Gwen Stefani e Avril Lavigne. Questa miscela di narrazione acustica e potenti performance pop-rock l’ha ispirata a scrivere musica che coniugasse testi introspettivi e dinamica energia dal vivo. È rimasta un’artista del tutto indipendente conquistando un posto, per oltre 15 settimane, nella Top 40 della classifica radio statunitense, collezionando una serie di nomination, tra cui, Breakthrough Artist ai A2IM Libera Awards e vincendo agli Heavy Music Awards di Londra.

Si è esibita con artisti del calibro di My Chemical Romance, YUNGBLUD, The Maine e 5 Seconds of Summer avendo la possibilità di cantare in tutto il mondo.

Il suo album di debutto can we start over?, in uscita il 24 gennaio 2024,simboleggia la crescita personale e professionale, coniugando testi introspettivi a una energia dinamica delle esibizioni dal vivo. L’album riflette le esperienze e la sua identità: “Spero che questo album trasmetta forza, fiducia e il potere nella vulnerabilità. É come uno specchio, riflette esattamente come mi sento in questa fase della mia vita. Mi sento più sicura di quello che sono come persona e come artista che mai“.



La mission di Charlotte, con la sua musica, è quella di creare uno spazio sicuro, in cui le persone possano sentirsi accettate e celebrate per la loro stranezza e diversità. Questo le ha permesso di creare una fanbase unita nelle sue differenze, nella quale Charlotte e i fan sono orgogliosi di sostenersi a vicenda.

